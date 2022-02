El periodista Paco Cerdà guanya el II Premio de No Ficción Libros del Asteroide amb el projecte '14 de abril'

L'escriptor i periodista valencià Paco Cerdà ha guanyat la segona edició del Premio de No Ficción Libros del Asteroide amb el projecte '14 de abril', una història sobre l'arribada de la Segona República espanyola, en 1931, construïda a partir de la minúscula de la Història: els personatges secundaris, les víctimes d'aquella convulsió sobtada, les històries desconegudes en diferents racons del país, la tramoia del poder i el seu rostre més humà.

El jurat –integrat per Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón i l'editor Luis Solano– ha valorat especialment "l'objectiu de posar en el centre de la narració als oblidats i restituir la dimensió humana d'una data històrica que ha marcat el nostre passat recent" i ha destacat "l'extraordinària labor d'investigació i documentació de l'autor i la seua ambició literària". "La mirada humana sobre els oblidats conviurà en aquest llibre amb el relat, tan desconegut i singular, sobre un dels moments més transcendents del segle XX a Espanya", ha declarat l'autor. L'obra serà publicada a l'octubre de 2022.

El Premio de No Ficción de Libros del Asteroide es distingeix d'altres guardons de no ficció del món hispanoparlant per ser un premi atorgat a projecte i no a obra acabada i té una dotació econòmica de 7.000 euros. En la seua segona edició s'han rebut un total de 308 propostes, de les quals 131 procedien de Llatinoamèrica. Encara que les bases no ho estableixen, el jurat ha volgut distingir també a un finalista, Ricardo Dudda, el projecte del qual 'La vida anterior de Gernot Dudda' serà publicat per l'editorial.

El llibre resultant documentarà a través de desenes de cartes, fotografies i testimoniatges la infància i joventut del seu pare, que va abandonar la seua llar a Prússia després de la Segona Guerra Mundial i va sobreviure en camps de refugiats durant una dècada. En aquest cas, el jurat ha destacat que es tracta d`"una història europea en la qual palpiten importants qüestions com el desarrelament, la migració, les identitats nacionals o la memòria històrica".