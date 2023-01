La Plaça del Llibre presenta nova imatge per a 2023 de la mà de l’estudi de disseny Patten

La Plaça del Llibre inicia un nou cicle de festivals literaris al carrer en valencià. Com cada any, començarà en febrer amb la Plaça del Llibre d’Alacant en la seua 7a edició i continuarà amb la 2a d’Elx en març. La imatge d’aquest cicle 2023 ha estat a càrrec de l’internacionalment conegut estudi de disseny Patten, format per Aida Novoa i Carlos Egan. Aquest estudi està especialitzat en il·lustració i disseny editorial, però també en direcció d’art, fotografia i impressió. La seua filosofia resideix en cercar una connexió estètica en tot allò que cau en les seues mans. “Desenvolupem i ampliem continguts creatius des del primer concepte fins a la seua forma final”, asseguren ambdós. “No importa el motiu ni el mitjà, l'important és l'idioma del contingut i el missatge”.

D’aquesta manera, el grafisme de les Places del Llibre 2023 torna a seduir-nos amb un radical capgirament, on es posa la tipografia i la iconografia en el centre de la imatge, allunyant-se de les anteriors edicions on la il·lustració prenia gran significació. En aquest sentit, Novoa i Egan han tingut la intenció de “no fer una cosa estrictament il·lustrativa”. “Volíem representar una Plaça més iconogràfica amb colors no massa brillants, més assossegats”, expliquen els dissenyadors.

El plantejament dels creatius per a encarnar la Plaça del Llibre té l’objectiu d’evocar la idea de carrer i la d'història. Per aquesta raó, han fet “ús d'una tipografia inspirada en els antics rètols dels carrers per a assolir, així, un equilibri en la composició”, asseveren. Tot i això, el llibre i la lectura continuen sent els protagonistes. Els llibres, com les persones, són únics, “cadascun té la seua història i característiques que ho fan diferent”, indiquen Novoa i Egan. Així doncs, la Plaça reflectida en el seu cartellisme, suposa eixe espai enmig de la ciutat, el qual serveix com a punt de trobada. Un lloc de descans on passar el temps i llegir. Consegüentment, el lema general per al cartell genèric ha estat La lectura, punt de trobada.

A més a més, cada cartell de cada localitat té un segell distintiu. Per exemple, per al cartell d’Alacant, la Plaça dedicada a la xicalla, hi ha un tobogan com a insígnia. Per a Patten, ha estat un repte crear una iconografia en la qual els elements il·lustratius no tingueren massa semblances entre si. Confessen que el seu desig residia en què aquests “no seguiren una línia marcada sinó que cadascun d’ells tinguera la seua pròpia característica única i, al seu torn, funcionaren tots junts creant un llenguatge sòlid i únic”. Al capdavall, crear un contrast entre les il·lustracions perquè el receptor mire cada element per separat i faça la lectura que vulga.

L’organització de la Plaça del Llibre anuncia que la setena edició del festival literari a Alacant tindrà lloc el cap de setmana de l’10 al 12 de febrer, repetint emplaçament a la plaça del Sèneca, antiga estació d’autobusos alacantina. Un any més, la Plaça d’Alacant aposta per la literatura infantil i juvenil i ofereix un gran aparador de llibres en la nostra llengua i un complet programa d’activitats, amb presentacions, tertúlies, contacontes, concerts i altres activitats infantils amb la lectura en família com a lema d’enguany. El cicle de festivals literaris al carrer continuarà amb Elx, a la plaça de Baix, el segon cap de setmana de març.

La Plaça del Llibre és “un meravellós espai per veure i adquirir les darreres novetats editorials, però també un fons seleccionat de la nostra literatura en la nostra llengua, tant per a adults com per als més joves, un espai per conéixer les nostres autores i autors, un espai on debatre sobre els temes que ens preocupen”, afirma Rafael Domínguez, director de Plaça del Llibre. A més a més, enguany continua hàbil el gran aparador literari 2.0, la Llibreria Virtual de Plaça del Llibre, per a totes les persones interessades que no puguen apropar-s’hi a l’espai urbà alacantí i a la resta de les Places programades durant tot el 2023.

Des de l’organització de Plaça també expliquen que “és indispensable que continuem caminant i donant visibilitat al sector del llibre en valencià, a les editorials i a les llibreries, però també als lectors en la nostra llengua ” i esperen que aquesta nova edició a Alacant la il·lusió i alegria que ens produeix la retrobada de tanta gent que ens dona suport i amb la que estem segurs continuarem fent camí molts més anys!“.

La Plaça del Llibre d’Alacant és un projecte coordinat i organitzat per la Fundació FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura, Escola Valenciana – La Cívica, la Universitat d’Alacant, l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Acció Cultural del País Valencià (ACPV), el Gremi de Llibreters Independents de les Comarques Alacantines, Diputació d’Alacant – l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Institució Alfons el Magnànim i el Cefire d’Alacant. Aquest projecte compta amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.