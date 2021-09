La Plaça del Llibre programa més de 70 activitats literàries i presentacions amb autors a València i Castelló

"Octubre serà el mes dels llibres". La directora de projectes de la Fundació FULL, Teresa Val, arrancava així la presentació en el Centre Cultural Octubre de les Places del Llibre de tardor, que es celebraran a la plaça de Santa Clara de Castelló, del 14 al 24 d'octubre, i a la plaça de l'Ajuntament de València, del 27 d'octubre a l'1 de novembre. Després de l'èxit de participació en les convocatòries de primavera a Alacant i a Gandia -que celebrava la seua primera edició-, l'organització aposta de nou per omplir de literatura en valencià les places centrals de les ciutats.

Així, la 3ª edició de la Plaça del Llibre de Castelló donarà un especial protagonisme als autors i autores, amb més de cinquanta participants, entre els quals es troben escriptores com Minna Salami o Paula Bonet. També tindran lloc quaranta presentacions de llibres i es contarà amb la presència de 16 editorials, que portaran uns 1.600 llibres. A més, aquesta edició s'organitza juntament amb la Fira del Llibre de Castelló, que enguany avança les seues dates a octubre per tal "d'unir esforços".

Per la seua banda, la 9ª Plaça del Llibre de València ha programat setanta activitats literàries i comptarà amb la presència de 60 editorials -que portaran més de 2.600 títols-, així com presentacions de llibres amb autors i autores com Jordi Colonques o Gemma Pasqual. L'any passat més de 10.000 persones van apropar-se a aquesta iniciativa cultural. Ambdues edicions recuperen la presencialitat de les activitats escolars (suspeses l'any passat per la pandèmia) i també incorporen, per primera vegada en part de les presentacions, el llenguatge de signes "per fer cada vegada més accessible les lectures als actes literaris".

El president de FULL, Jesús Figuerola, ha destacat durant la presentació que la Plaça del Llibre "no ha parat de créixer des del seu naixement", no només pel que fa a la participació de públic, sinó també en referència a la seua presència en diferents ciutats, ja que tot va començar a València l'any 2013 i, nou anys després, han conquerit les places d'Alacant, Castelló i Gandia. "El que volem és que la nostra llengua tinga la normalitat que es mereix i que els nostres llibres ocupen les places", recalcava Figuerola.

Figuerola també ha explicat que aquest esdeveniment no seria possible sense la col·laboració de l’Associació d’Editorials del País Valencià, Acció Cultural del País Valencià, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i Acció Cultural del País Valencià. La iniciativa, que forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021 (PVFLL), també compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i Escola Valenciana. Per la seua banda, la directora general de Cultura, també present en l'acte, ha recordat que "la salut del llibre és forta i no hi ha pandèmia que puga amb ella".

Premis Plaça 2021

L'organització de la Plaça del Llibre ha anunciat aquest dimarts els guardonats amb els Premis Plaça 2021. En aquest cas, ha rebut el premi a la trajectòria literària l'escriptora mallorquina, Antònia Vicens (Premi Nacional de Poesia), la qual també ha estat present durant la presentació de les places de tardor i ha destacat "la il·lusió" que suposa rebre "un reconeixement tan important des del País Valencià". Aquest premi també l'han rebut altres autors i autores com Joan Francesc Mira, Isabel Clara Simó, Marc Granell o Maria Antònia Oliver.

El segon dels premiats ha estat la Federació Coordinadora de Muixerangues per la seua tasca en la difusió de la cultura i la tradició valenciana. El seu president, Enric Sorribes, ha agraït el reconeixement, a més de recalcar que els actes de les muixerangues (suspeses per la pandèmia) ja han tornat a omplir de tradició els pobles valencians. La Federació Coordinadora de Muixerangues compta amb 23 colles en el País Valencià i una en Barcelona.

Per últim, el premi a la trajectòria editorial ha estat per a Josep Gregori, editor de Bromera. El president de Full, Jesús Figuerola, ha definit aquesta editorial com "la més important del País Valencià" i una de les més importants en llengua catalana. Gregori ha destacat que l'èxit de l'editorial està directament relacionat amb "saber envoltar-se de professionals apassionants" i "militants per la llengua". "Sense la col·lectivitat les obres no eixirien", ha recordat Gregori.