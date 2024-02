PP i Vox rebutgen a les Corts declarar el 2024 com 'Any Estellés'

El PP i Vox han rebutjat en Les Corts una proposta de Compromís per a commemorar en 2024 l'Any Estellés, en el centenari del naixement del poeta de Burjassot després d'un debat en què PP, PSPV i Compromís han posat en valor la seua figura. No obstant això, també s'ha evidenciat la diferenciació entre el Govern i l'oposició a compte del “catalanisme” que PP i Vox han atribuït a Estellés.

Així, amb els vots de PSPV i Compromís ha quedat rebutjada la commemoració per a enguany. Durant el debat, la proponent, Verònica Ruiz (Compromís), ha tirat en cara al PP que han tingut “tres oportunitats” per a demostrar el seu suport a la figura d'Estellés amb els debats entorn de dedicar-li un any en el seu 75 aniversari i fa 10 anys, quan es complien 90 del seu naixement.

El PP, per part seua, ha presentat una esmena de modificació al text de Compromís en la qual proposava “reconéixer la figura literària Vicent Estellés” (sic), impulsar accions per a reivindicar i promocionar la seua figura, crear recursos de suport i fer costat a les entitats que promouen la cultura valenciana.

No obstant això, Ruiz ha rebutjat aquesta proposta perquè “elimina de pla” l'objectiu de la seua moció, que era la proclamació de l'Any Estellés i ha retret al PP que “ni tan sols s'han preocupat a escriure correctament” el nom del poeta.

Ruiz ha qualificat de “acte de justícia tant històrica com cultural” la declaració d'enguany Estellés, un “poeta que feia extraordinàries les coses més ordinàries de la nostra vida”. “És hora que aquestes Corts es pronuncien escoltant i assumint la veu del poble, i amb la plena consciència de no ser res si no s'és poble”, ha assenyalat citant al poeta.

Per part seua, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha assenyalat que Estellés “és un dels grans escriptors de la Comunitat Valenciana” i ha assenyalat que el PP ha plantejat aquesta proposta “en tots els ajuntaments” i la Diputació i ha expressat el seu desig que d'aquesta cambra isquera una proposta conjunta.

Des del PSPV-PSOE, José Muñoz ha lamentat que “el poeta valencià més universal no tindrà any Estellés perquè l'extrema dreta odia tota la cultura valenciana i està contaminant les institucions valencianes”.

“És molt mala notícia que Mazón estiga emmanillat amb l'extrema dreta. Hem de reivindicar la nostra cultura, i això farem els i les socialistes. Si volem any Estellés i llibertat el que cal fer és tirar a l'extrema dreta i al Partit Popular de les institucions”, ha agregat.

“Estem parlant de burjassot, no de Catalunya”

Per part seua, el síndic de Vox, José María Llanos, ha rebutjat donar suport a la moció perquè no blanquejaran “ a l'esquerra separatista que està treballant contínua i continuadament contra els valencians”. “Si volien fer un any Estellés, per què no ho van fer abans? Ho fan ara per a tirar-nos-ho a nosaltres damunt i haver de secundar alguna cosa que en principi és cultura, però que hi ha molts altres que ho preferirien”, ha manifestat.

I dins del ple, el diputat Jesús Albiol, ha criticat que Compromís i PSPV no proposen l'Any Estellés per la qualitat literària de la seua obra, sinó perquè “pretenia la unitat lingüística del català”. Davant això, Ruiz ha respost: “Estem parlant de Burjassot, no de Catalunya. Estan vostés obsessionats”.

Sí del PP en les diputacions de València i Alacant

Aquesta negativa de les Corts s'ha produït a causa del canvi de criteri del PP, ja que en altres institucions els populars han votat a favor, com en les diputacions de València i d'Alacant.

En la de València el PP va donar el sí a una moció també de Compromís. el diputat de Cultura, Paco Teruel (PP), va explicar el passat mes de gener que “la Diputació porta mesos treballant en aquest centenari” perquè “és un reconeixement merescut, ja que Estellés és, sens dubte, un dels grans poetes europeus”, ha esgrimit. El mateix Teruel recordava, “la Generalitat Valenciana ja ho va declarar escriptor de l'any en 2012 i va ser una iniciativa d'èxit per a fomentar la seua obra”.

Pel que respecta a Alacant el PP també va acceptar la proposta del PSPV de donar suport a la declaració de 2024 com 'Any Estellés' en el passat ple provincial.

L'única formació que ha mantingut inamovible la seua posició contrària ha sigut l'extrema dreta de Vox que ha votat 'no' en totes les institucions.

Vicent Andrés Estellés ha estat un dels poetes valencians més distingits al segle XX obtenint el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1978), la Creu de Sant Jordi (1982), el Premi d'Honor de les Lletres Valencianes (1984) i la Medalla d'Or de les Belles Arts del Ministeri de Cultura a títol pòstum (1994).