El programa virtual del Centre del Carme, finalista en los premios 'Arts Againts Covid'

El jurado de la Fundación Arts in Health International Foundation (AiHIF) ha seleccionado el proyecto virtual del Centre del Carme Cultura Contemporània #CCCCenCasa entre los 20 proyectos finalistas de artes en salud que optarán a los Premios #ArtsAgainstCovid. Estos premios quieren reconocer públicamente aquellas iniciativas culturales que surjan como respuesta a las afectaciones en la salud individual y colectiva ocasionadas por la COVID-19 y el actual contexto de pandemia.

Entre los 20 proyectos finalistas que optarán al Premio #ArtsAgainstCovid, hay iniciativas procedentes de la Comunitat Valenciana, a través del CCCC, de Catalunya y País Vasco en España, además de otros países como Colombia, Irlanda, Grecia, el Reino Unido y Suiza. El jurado, integrado por los miembros del Patronato de la AiHIF y personas de amplia experiencia en el ámbito de la cultura y la salud, escogerá la iniciativa que mejor explore los efectos positivos de las artes en la salud.

Más de 80 actividades 'online'

El CCCC puso en marcha su programa #CCCCenCasa el pasado mes de marzo de 2020 como respuesta a la situación de paralización de la cultura que generó el cierre de los espacios culturales y el confinamiento por la COVID-19. Se realizaron más de 80 actividades con la intención de acercar la cultura a los hogares y promover el acceso a la misma de todas las personas, confiando en el arte como herramienta para el cuidado y la visibilización de realidades en un momento insólito para toda la humanidad.

El programa estaba dirigido a todos los públicos con conciertos, un ciclo de cine específico para su disfrute online, visitas virtuales a las exposiciones. No obstante, se centró especialmente en aquellos grupos de población más sensibles durante la pandemia como las personas mayores o las niñas y niños. Destacaron propuestas como los recitales de poesía del ‘Laboratorio ecopoético’ desarrollado por personas sénior como fórmula para combatir la soledad y el aislamiento, siendo éste un grupo de riesgo; o el taller ‘La Merienda’ un proyecto de encuentros que se venía celebrando de forma presencial en el CCCC y que buscaba generar nuevos vínculos entre la institución y las personas mayores. El proyecto se mantuvo vía telefónica, desde sus hogares, compartiendo afectos, escucha y cuidados en una situación que les afectaba directamente.

Para los niños y niñas se organizó el programa #CCCCHabitantEspais que proponía una reflexión, entre todos los agentes implicados en el encuentro con la infancia, para crear un intercambio dialogante con los y las pequeñas, en torno a las formas de habitar el espacio para dar respuesta a sus necesidades. Se propusieron distintas actividades motivadoras para las que sólo era necesario contar con un lápiz y un papel, democratizando así el acceso a la cultura de todas y todos. Entre las propuestas destacó el taller ‘Desde mi ventana’ al que se sumaron profesionales de la ilustración, la arquitectura, el arte o el diseño para impulsarlo.

Según el director del CCCC, José Luis Pérez Pont “el #CCCCenCasa buscaba trasladar la agitación cultural del Centre del Carme a un formato virtual. Durante esta pandemia ha quedado demostrado el papel del arte en el desarrollo de las personas y la necesidad de la cultura para una vida saludable”.

El presidente de la Fundación Arts in Health International Foundation, David Elvira, ha destacado que “quizás una de las pocas cosas buenas que esta pandemia ha puesto de manifiesto es la importancia y el efecto positivo que tienen las artes en nuestro bienestar emocional y nuestra capacidad de resiliencia ante los retos a los que nos enfrentamos a nivel personal, comunitario y global. Con estos Premios, la Fundación hace honor a su misión y quiere apoyar a todas aquellas organizaciones que no se resignan a los embates de la pandemia y que precisamente se han organizado para hacerle frente con la respuesta sólida y contundente, y con el poder de las artes y la voluntad de servicio público".

La Fundación Arts in Health International Foundation (AiHIF) fue fundada en 2018 por un reconocido grupo de profesionales de los ámbitos de la salud y la cultura, interesados en poner en valor el potencial de las artes como estrategia innovadora para la obtención de resultados en la salud y el bienestar. Entre los objetivos de la Fundación está la difusión de la relevancia del Arts in Health en la definición de las políticas y en el diseño de servicios de salud así como la promoción de la ejecución de proyectos Arts in Health a escala nacional e internacional, entre otros.

El proyecto ganador de los Premios #ArtsAgainstCovid y las menciones especiales se darán a conocer durante el acto de entrega que tendrá lugar el 27 de abril en el Centro de Artes Digitales IDEAL de Barcelona.