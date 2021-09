Sagunt a Escena conclou amb més de 9.000 espectadors en una edició que "assenyala el camí de la recuperació"

La 38a edició de Sagunt a Escena, celebrada del 4 al 29 d’agost, ha conclòs amb 9.226 espectadores i espectadors en total, distribuïts en una programació de 22 espectacles en cartell i un total de 24 funcions, que han arribat a un 84,8 % d’índex d’ocupació total dels aforaments. La directora artística del festival, Inma Expósito, ha mostrat la seua satisfacció per la cloenda d’una edició "que assenyala el camí de la recuperació pels anys vinents", amb "molt bones xifres" i on s'han complit els objectius marcats.

Al Teatre Romà, principal espai on es desenvolupa el festival, han tingut lloc 10 funcions, amb 6.411 espectadors i cinc funcions amb totes les entrades venudes: ‘Edipo’ de Paco Becerra i Luis Luque; el concert del pianista James Rhodes; ‘Guerrero’ d’Eduardo Guerrero, Pasión Vega i Maria Terremoto; ‘La Casa de los Espíritus’ de Carme Portaceli; i ‘Sonoma’ de la companyia del coreògraf valencià Marcos Morau, La Veronal, van exhaurir les localitats disponibles.

L’Off Romà, el bloc de programació que té lloc en diferents espais de la ciutat de Sagunt i que ofereix espectacles gratuïts, ha acollit 14 funcions, amb 2.815 espectadors en total. Tres de les funcions programades han completat l’aforament disponible: ‘Eleuthería: libertad’ de Scaena Graecolatina, ‘Translúcid’ de Smoking Souls i ‘Al aire’ de la companyia saragossana Nostraxladamus.

Un impuls per a la cultura

Per altra banda, 502 treballadors i treballadores de la cultura han estat implicats en aquesta edició de Sagunt a Escena. Un total de 124 persones han treballat directament en l’equip d’organització del festival, amb 31 perfils professionals diferents en funció del servei i tasca que presten. Referent a la part artística i de companyies participants, al festival han desenvolupat el seu treball 378 professionals, dels quals 135 artistes davant del públic i 243 pertanyents als equips de producció.

La directora del festival ha traslladat el seu agraïment a totes les persones que han treballat per fer possible les funcions. “Vull aprofitar per a agrair a totes les treballadores i treballadors, que dia rere dia han fet possible el desenvolupament del festival, al personal de sala, taquilles, al servei de neteja, al servei tècnic d’escena, l’equip de comunicació i administració, protecció civil, serveis mèdics, companyies i artistes. També el suport que ens donen l’Ajuntament de Sagunt, la Diputació de València i els nostres col·laboradors”, ha afirmat.