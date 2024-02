Shakespeare arriba al Teatre Micalet amb 'Set maneres de ser Hamlet'

Teatre Micalet programa la tragicomèdia 'Set maneres de ser Hamlet', una obra que revisita Shakespeare amb l'autoria, direcció i interpretació de Josep Pere Peyró. Del 8 a l'11 de febrer les set maneres d'interpretar els clàssics arriben al Micalet per “retorçar la tragèdia perquè resulte una proposta trencadora, diferent, delirant per moments”.

'Set maneres de ser Hamlet', estrenada l'any 2017, pren -en to de comèdia- l'obra 'Hamlet' de William Shakespeare com a model. L'espectacle proposa actuar el personatge a partir de set tècniques interpretatives, des del Grammelot, coneguda ja des del segle V, passant per l'escola Francesa i “la veritat” del mètode Stanislavski i de l'Actors Studio del segle XX, fins a la modernitat performativa dels nostres dies. A més de reflexionar sobre com es reactualitza constantment un text clàssic, la peça vol ser un cant d'amor a la professió teatral i un homenatge a tota la gent que ha dedicat forces i energia- en temps bons, dolents i pitjors- a practicar aquest art exigent i apassionant.

Josep Pere Peyró és format al Laboratorio Actoral del Teatro Fronterizo i al Taller de Dramaturgia Textual de la Sala Beckett de Barcelona, dirigit per José Sanchis Sinisterra. Ha estat professor d'interpretació i dramatúrgia a l'Aula de Teatre de l’Universitat Autònoma, a l'Institut del Teatre de Terrassa, a la Sala Beckett de Barcelona i en altres universitats i escoles de teatre.

L'artista mallorquí compta amb dos espectacles en gira: Set maneres de ser Hamlet i Perifèria Otel.lo. A més a més, el seu darrer encàrrec ha estat l'escriptura del guió i la direcció dels XXV Premis Max de les Arts Escèniques de la Fundació SGAE celebrada al Teatre Principal de Maó.

Des del dijous fins al diumenge Josep Pere Peyró donarà a conéixer Hamlet, un personatge que no sap si ser o no ser, si morir o dormir, si actuar o restar immòbil davant d’un joc de variacions que trastoca, irreverent, la tragèdia en comèdia. Horaris i entrades disponibles al web oficial del Teatre Micalet.