El Teatre Romà es converteix en estadi de futbol per a retre homenatge als primers clubs femenins en ‘Ladies Football Club’

El 6 d’abril de 1917, els Estats Units entrava en guerra. Però, aquell divendres, sobretot, durant la pausa de l’esmorzar, 11 treballadores angleses de la Doyle & Walker Municions començaven a córrer darrere d’un baló. Sagunt a Escena ha programat el dissabte 27 d’agost, a les 22.30 hores al Teatre Romà, un musical que ret homenatge a les dones que van iniciar el fenomen del futbol femení a Anglaterra. L’obra és una producció de la companyia Barco Pirata que porta per títol ‘Ladies Football Club’ i està dirigida per Sergio Peris-Mencheta.

El fenomen del futbol femení naix a Anglaterra, durant els anys de la I Guerra Mundial. Equips que es van convertir en llegendaris, formats per les treballadores de les fàbriques tèxtils o de municions, i que en poc de temps van aconseguir un enorme afecte i atenció del públic, van provocar l’hostilitat per part de les institucions masculines del futbol. Acabada la guerra, molts d’aquests equips van ser obligats a dissoldre’s per llei després d’uns quants anys d’èxits increïbles.

“Potser la funció última del teatre és estimular la reflexió, aportar una dimensió transcendent i universal de la condició humana, però també ens serveix com a pràctica restituïdora, un deure moral indispensable per a neutralitzar l’oblit. En aquesta línia, ‘Ladies Football Club’ ens recorda com van ser ignorats i prohibits els equips de futbol femenins a Europa i com, per imperatiu ètic, hem de contar aquesta etapa de la història per a no tornar a caure en l’error i dignificar la memòria d’aquelles dones pioneres de l’esport”, ha valorat la directora artística de Sagunt a Escena, Inma Expósito.

El festival d’arts escèniques organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) acull la història real d’un grup de dones que van ser l’avançada d’un sector hui en dia professionalitzat al nostre país i reconegut des de 1983 per la Reial Federació Espanyola de Futbol.

Cal destacar la predisposició de la productora teatral Barco Pirata i del seu director, Peris-Mencheta, per a realitzar una adaptació de la peça al Teatre Romà de Sagunt; la complexitat tècnica i de posada en escena han suposat un repte per als equips de producció, que fa mesos que treballen en el projecte.