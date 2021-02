El TEM acull l’obra ‘Horta’, premi de les Arts Escèniques a millor muntatge infantil

En plena era digital, amb les noves tecnologies acaparant progressivament el temps (i la intel·ligència) dels xiquets i xiquetes a força de pantalles lluminoses i videojocs, la companyia L'Horta Teatre proposa un viatge de descobriment, un retorn a les tradicions valencianes i als valors de la nostra terra.

Amb més de quatre dècades de recorregut escènic, la formació ha dedicat els últims anys a aprofundir en els espectacles infantils amb un fort component pedagògic, més enllà del lògic i necessari entreteniment. Amb Horta, guanyador del premi de les Arts Escèniques de l'IVC al millor muntatge infantil, la companyia mira directament cap a les arrels de la cultura valenciana, amb una posada en escena que el pròxim diumenge 21 de febrer (en doble sessió a les 12:30 i les 17 hores) convertirà el hall del Teatre El Musical en un immens hort ple de verdures, envoltat de costums i expressions típiques dels nostres avis.

L'obra parteix d'una idea original de l'actriu i dramaturga Pau Pons, que es fa també càrrec de la direcció, i té com a intèrprets a Joana Alfonso i Esther López, que s'encarreguen de guiar els més menuts a través de l'instructiu i divertit món de la "terreta". "Recuperem les tradicions valencianes més genuïnes i ancestrals, contemporitzant-les i adaptant-les als interessos dels xiquets i xiquetes", expliquen els seus responsables. "El que proposem és un recorregut itinerant a través dels diferents espais de teatre transformats en horta, on poden tocar la terra, escoltar i cantar cançons, olorar plantes i descobrir històries i objectes antics".

La peça s'estructura en tres parts, la primera de les quals convida als assistents a preparar la terra per a cultivar verdures i hortalisses que creixeran màgicament, i que podran portar-se a casa després de la funció. La segona part transita per l'escenografia d'una "cebera", construcció típica de l'horta valenciana on els jóvens visitants podran trobar infinitat de tresors ocults, mentre la tercera i última es centra en les històries dels iaios de les protagonistes a través d'objectes, música, poesia i expressions típiques com beure "a gallet" amb una botija o tenir un "malnom".