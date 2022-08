El trauma dels refugiats es fa dansa vertical en Sagunt a Escena

El Festival Sagunt a Escena, organitzat per Cultura de la Generalitat per mitjà de l’IVC, incorpora a la seua programació la reflexió social a través de les arts escèniques. Entre els temes d’actualitat sobre els quals es vol insistir destaca el drama dels refugiats. Així, demà, 17 d’agost, a les 22.00 hores a la Pujada al Castell, la companyia Ferrer & Weidmann representa la seua peça de dansa vertical ‘Nada’. La proposta, d’accés lliure i apta per a tots els públics, està protagonitzada per una dona que narra en primera persona els seus records i com sobreviure després d’haver de fugir del seu país. Les seues paraules podrien ser les de qualsevol dels 89 milions de persones desplaçades forçosament segons xifres de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (ACNUR).

‘Nada’ es basa en el trauma del refugiat, de l’immigrant per la guerra, en els conflictes silenciats i el poema de l’escriptor uruguaià Eduardo Galeano ‘Los nadies’. El text forma part d’‘El libro de los abrazos’, una de les obres més emblemàtiques d’aquest referent de la lluita contra les injustícies.

“Aquesta proposta ens va captivar per la bellesa plàstica de les imatges i el moviment. El seu relat, tan vigent aquests dies i, per desgràcia, des de fa molt de temps, ens va commoure. També ens va convéncer el seu missatge en positiu: Nada, el nom de la protagonista, significa esperança en el seu país”, ha explicat la directora artística de Sagunt a Escena, Inma Expósito.

L’autoria, la direcció i la interpretació de l’espectacle estan a càrrec de Sheila Ferrer i Cristian Weidmann, que després d’anys d’experiència han posat en marxa Ferrer & Weidmann, un projecte que busca la multidisciplinarietat amb la fusió de teatre, dansa, titelles, ombres i audiovisuals.

Sheila és ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa vertical i espectacles aeris. Al llarg de la seua trajectòria ha treballat en diferents projectes i companyies com Delrevés, La Fura dels Baus, Grupo Puja, Teatre de l’Home Dibuixat, Deambulants i el Gran Teatre del Liceu. Aquesta experiència dispar li ha permés nodrir-se de diferents llenguatges per a poder desenvolupar un treball propi d’investigació del moviment.

Cristian és, en canvi, actor, director i constructor i manipulador de titelles. Des de 1997 ha participat en nombroses produccions com a director, intèrpret, titellaire i escenògraf. Va ser director de la companyia de teatre aeri Grupo Puja i ara combina el tàndem que forma amb Ferrer amb la seua pròpia companyia de titelles Lamatracataca i diferents projectes amb les companyies noruegues Ossavy & Kolbenstvedt i Eilertsen & Granado.