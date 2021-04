La Unió de Periodistes Valencians dedica el Premi Llibertat d’Expressió 2021 als professionals represaliats per la ‘Llei Mordassa’

L’Assemblea de la Unió de Periodistes Valencians va decidir el passat 27 de febrer atorgar el Premi Llibertat d’Expressió 2021 als i les periodistes i fotoperiodistes que han patit les conseqüències de l’encara vigent Llei Mordassa. Tot i que enguany el guardó té un esperit col·lectiu, l’executiva de la Unió de Periodistes ha decidit personalitzar-ho en la figura de Mireia Comas, fotoperiodista que va ser notícia arran de la seua detenció per part dels Mossos d’Esquadra mentre cobria un desnonament a Terrassa i que serà l’encarregada de recollir el guardó el pròxim 3 de maig.

La Fiscalia i l’acusació demanaven per a Mireia Comas un any de presó i una multa de 170 euros per una presumpta agressió a una agent dels Mossos d’Esquadra mentre cobria un desnonament. El 2 de desembre de 2020 es va celebrar el judici, la sentència publicada el 17 de desembre va absoldre la fotoperiodista en no acreditar-se l’agressió i en veure ‘contradiccions’ en la versió policial.

"El de Mireia Comas és només un exemple dels efectes de la Llei Mordassa contra els i les professionals de la informació i per extensió contra la llibertat d’informació i el dret a informar. Cada vegada amb més freqüència coneguem casos de periodistes detinguts, colpejats, processats…", explica la Unió de Periodistes en un comunicat.

"Per aquest motiu amb el guardó d’enguany volem reivindicar, una vegada més, la derogació d’aquesta llei perversa que impedeix l’exercici de la professió periodística i deixa als i les professionals desemparats i en una greu situació de vulnerabilitat només pel fet de fer el seu treball".

L’acte de lliurament tindrà lloc el dia 3 de maig, coincidint amb el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, a les 11 hores en el Paranimf de La Nau. L’esdeveniment comptarà amb un control d’aforament per causa de les mesures de seguretat de la Covid-19.