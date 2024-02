'El verí del teatre', de Rodolf Sirera, torna al Micalet amb el “duel interpretatiu” de Pilar Almeria i Cristina Garcia

Companyia Teatre Micalet recupera la versió femenina de ‘El verí del teatre’ de Rodolf Sirera. Aquesta peça amb segell de la CTM va ser estrenada per primera vegada l'any 2016. Després d'haver estat representada a 24 països i traduïda a 16 idiomes, el clàssic de Rodolf Sirera torna a la seua ciutat natal i a la seua llengua originària del 23 de febrer al 10 de març.

‘El verí del teatre’ va ser escrita originàriament per a ser interpretada per dos actors. No obstant això, aquest muntatge l’interpreten dues actrius valencianes amb un llarg recorregut en el món de la interpretació: Pilar Almeria i Cristina Garcia, sota la direcció de Joan Peris.

En format de thriller psicològic, aquest espectacle gira al voltant del paper del teatre dins del teatre i del teatre dins de la vida. Es tracta duel interpretatiu entre Pilar Almeria, una marquesa d’aficions extravagants i Cristina Garcia, qui dona vida a Gabrielle de Beaumont, una actriu de moda sotmesa a un cruel experiment per part de la marquesa. Prenent com escenari París de finals del segle XVIII, Gabrielle de Beaumont rep l’encàrrec d’interpretar una obra teatral sobre la mort de Sòcrates escrita per la mateixa marquesa.

‘El verí del teatre’ en versió Micalet va comptar amb una gran acollida pel públic i la crítica que la va considerar “un èxit garantit”. A més a més, va ser interpretada l'any 2017 al Festival de Teatre Sagunt a Escena i va comptar amb una gira amb la qual va visitar una trentena de localitats valencianes. Al 2018, les actrius Pilar Almeria i Cristina Garcia van ser candidates per les seues interpretacions a la XXI edició dels Premis Max per ‘El verí del Teatre’. Aquest any també va ser finalista a aquests premis Isabel Requena pel Disseny de Vestuari.

Campanya escolar

Aquesta temporada la Companyia Teatre Micalet ha creat un cicle en la programació de la Campanya Escolar que recupera obres de produccions pròpies basades en autors valencians: ‘T’apropem als autors. Rodoreda, Fuster i Sirera al Teatre Micalet’.

Dins d’aquesta programació, ‘El verí del teatre’ comptarà amb representacions en sessions matinals en les quals acollirà a quasi un miler d’alumnes de diferents centres educatius.

Les entrades estan disponibles a la pàgina web del Teatre Micalet i també a taquilla a partir d'una hora abans de cada funció.