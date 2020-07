Vicent Marzà: “Si volem apostar per la cultura necessitem instruments forts públics, i no els tenim”

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà ha analitzat aquest dilluns amb el periodista i director de l’edició valenciana de eldiario.es, Adolf Beltran, els efectes que la COVID-19 ha generat en els diferents sectors culturals valencians i com s’han abordat les polítiques públiques. L’acte, moderat pel vicerector de Cultura de la Universitat de València, Antonio Ariño, ha sigut retransmès en directe en una nova sessió de debats de WebinarsLaNau i es pot consultar en el canal de Youtube del Centre Cultural La Nau.

La paralització total de l’activitat, l’escassa professionalització del sector junt amb una mancança històrica de drets laborals, han provocat que la cultura haja sigut un dels sectors més colpits per la COVID-19. Preguntat per Beltran, Marzà ha reconegut que al principi de la pandèmia van haver d’exigir i insistir al Ministeri de Cultura que es mobilitzaren recursos específics per al sector de la cultura. “No podíem quedar-nos amb el mateix que arribava a la resta de sectors”, ha indicat el conseller.

Pel que fa a quina ha sigut la resposta valenciana, Marzà ha destacat el ‘pla Reactivem’ on Conselleria va injectar més de 4 milions d’euros en ajudes al sector cultural. Per exemple, en el sector del llibre -un dels més castigats per l’ajornament de cites tan importants com Sant Jordi o la Fira del Llibre-, han treballat coordinats amb l’Associació d’Editors del País Valencià i el Gremi de Llibrers, per atendre les necessitats del sector, a més de mobilitzar 470.000 euros per a la compra de llibres. Marzà s’ha referit a aquestes decisions polítiques com un “canvi de paradigma” on s’ha apostat per “invertir i no per retallar”.

En referencia a la música, el conseller ha explicat que aquesta crisi “ha posat de relleu qüestions invisibilitzades” com la no professionalització del sector i les condicions precàries dels músics i músiques, la majoria treballadors intermitents. “No pot ser que una persona haja treballat i després no tinga accés a un subsidi per atur o a un pagament mitjançat un ERTO; cal un canvi en l’àmbit estructural i estatal, però també d’una professionalització en el País Valencià”, ha assenyalat Marzà.

En aquest sentit, Beltran ha fet referència als professionals de la música que clamaven per polítiques públiques com les de França, on els artistes sí tenen accés al subsidi i a diferents subvencions per a fomentar la creació: “Estem molt prop com a veïns, però molt lluny culturalment”. Una precarització que també afecta el sector de les arts escèniques.

Pel que fa a les sales privades, el conseller ha explicat que la recomanació sempre va ser ajornar els actes i no suspendre cap activitat, simplement canviar les dates. Ell mateix va demanar als ajuntaments que aplicaren aqueixa dinàmica de “continuar invertint en cultura”. Marzà també ha dit que s’ha fet “una aposta molt clara” des de conselleria des d'on, després de l’estiu, es llogaran sales, es contractaran companyies i es programarà en espais privats. Sobre els espais públics, ha explicat que la voluntat és mantindre la programació.

En l’apartat audiovisual i les sales d’exhibició, Marzà ha afirmat que estan aplicant mesures “que fins ara no existien”. “Tindrem per fi ajudes plurianuals que ajudaran a donar major estabilitat al sector i on s’augmentarà el pressupost en més d’un 50%. Com també passa amb la música, augmentem pressupost i canviem estructuralment la forma de donar les ajudes”, ha assegurat. En aquesta línia, també ha indicat que fomentaran les produccions pròpies mitjançant l’Institut Valencià de Cultura i les col·laboracions amb À Punt Mèdia.

“L’IVAM no està sol en la museística valenciana”

Preguntat pel concurs recentment obert per triar la nova direcció de l’IVAM, el conseller ha destacat que durant aquesta etapa es continuarà potenciant la internacionalització, la importància de la col·lecció pròpia, així com la creació d’un nou espai per al museu valencià.

“Pensem que l’IVAM pot tindre una oportunitat de generar vincles amb creadors i creadores que volem que tinguem un espai on fer instal·lacions específiques que puguen interpel·lar la ciutadania amb formats propis del segle XXI”, ha indicat el conseller.

En breu informaran sobre la localització de la futura segona seu del museu a la ciutat de València. “Hi ha diferents actors, l’IVAM no està sol en la museística valenciana”, ha dit el conseller, que ha traslladat la necessitat de consolidar espais a Alacant i Castelló, “i créixer”.

“Hem de repensar el sector públic”

A propósit de qüestions organitzatives del sector públic, i preguntat específicament per l’Institut Valencià de Cultura, Marzà ha indicat que, en la seua opinió, cal canviar el model actual.

“Estem treballant amb unes estructures que no donen resposta als objectius; necessitem un sector públic fort i professional. Hem de consolidar les polítiques que fem, que crec que són les adequades, però és cert que hi ha tota una sèrie de sectors que estan amalgamats i hem de repensar el sector públic. Si volem apostar per la cultura necessitem instruments públics, i no els tenim. Els hem d’enfortir i especialitzar”, ha assenyalat el conseller.