Els mitjans valencians prioritzen l’enfocament caritatiu en les informacions sobre les crisis globals

Els mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana solen abordar qüestions relacionades amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional, però des d’una perspectiva caritativa i assistencialista, fomentada per les mateixes ONGD, tal com exposa l’estudi “Más allá de la noticia”. Aquesta manera d’enquadrar les notícies dificulta que es fomenten iniciatives ciutadanes i polítiques públiques amb la finalitat de donar solució als grans reptes globals.

L’informe, impulsat per la Coordinadora Valenciana d’ONGD i elaborat pels investigadors José Manuel Moreno i Jorge Castañeda, exhibeix l’anàlisi de 276 peces informatives originàries de diaris locals com ara Información, Las Provincias, Levante-EMV, Mediterráneo i Valencia Plaza, així com de dos programes informatius i magazins extrets de la Cadena SER i À Punt.

Cristina Ramón, presidenta d’aquesta entitat, manifesta la necessitat de revisar els enfocaments comunicatius per a tractar la cooperació com un element de justícia i defensa dels drets humans, en compte de centrar-se únicament en les donacions: “Cal parlar més des del punt de vista de la cooperació, de les causes i les solucions dels problemes, de les polítiques que volem transformar, i no fer servir tòpics com la persona famosa que visita un camp de refugiats o de les tones d’ajuda enviades”.

El text també presenta diverses recomanacions en què aporta claus per a millorar la qualitat i l’enfocament de les informacions relacionades amb la solidaritat, la justícia global i els drets humans. Entre aquestes s’inclouen la importància d’incidir en les interrelacions entre problemàtiques que s’esdevenen en diferents llocs del planeta, potenciar la mirada des dels països receptors de cooperació internacional i afegir dades detallades sobre la situació concreta i particular a què se sotmeten les dones amb la finalitat d’aconseguir un tractament equitatiu.

Les imatges com a arma de doble tall

Gran part de les peces analitzades tenen alguna imatge per a contextualitzar la informació, i fins i tot, per a afegir un valor sensacionalista o de clickbait. Segons exposa l’informe de la Coordinadora, l’enfocament de les imatges que s’usen en els diferents mitjans té una etiqueta que les categoritza. Les més trobades es denominen “neutres” (il·lustratives i poc discursives), i ocupen més d’un terç (34,3%) dels continguts estudiats en “Más allá de la noticia”.

El terç següent sorgeix de les il·lustracions que reforcen valors com la caritat o la promoció d’una entitat o l’Administració pública (8,3%), les relacionades amb la pobresa extrema, les catàstrofes o la violència (14,1%) i les que reforcen estereotips (9,8%).

En el cas de la ciutadania activa, solament l’11,6% figura reflectit en les peces analitzades. Això es tradueix en el fet que els materials visuals que s’empren no promouen de manera efectiva el compromís cívic. A més, a vegades les imatges transmeten un missatge contrari al contingut escrit, cosa que pot generar confusió a l’audiència.

Els cinc focus més presents

Els mitjans valencians tendeixen a enfocar les seues peces informatives en cinc vessants: conseqüència, èxits, causa, solució, problema i un altre element. Concretament, més d’un terç (37,7%) de les notícies es basen en les possibles solucions per a fer front a la pobresa i la desigualtat, mentre que el segon terç (33%) més predominant s’enquadra en el problema d’aquest fet.

Els resultats anteriors contrasten amb la resta dels punts, que, sumats (29,2%), no arriben ni al percentatge de la solució ni del problema. Per tant, més de la meitat de les notícies analitzades tenen un enfocament positiu, cosa que desmunta l’imaginari col·lectiu sobre la idea preconcebuda que els periodistes es preocupen més pels problemes socials que dels avanços aconseguits.

Pel que fa a la manera de presentar els èxits i les solucions, gran part dels mitjans ho fan centrant-se en els resultats més que en els objectius, i des d’una comunicació amb finalitats assistencialistes.

La perspectiva de gènere en l’oblit

Les dades de la Coordinadora valenciana d’ONGD mostren que dos terços de les peces (67%) ometen referències específiques a dones i xiquetes, mentre que en el terç restant (33%), la informació presentada sol ser superficial i eventual.

Aquest fet mostra que els mitjans continuen oblidant o desprestigiant la importància de la cobertura sobre el gènere, així com de l’enfocament feminista en qüestions relacionades especialment amb la cooperació internacional.