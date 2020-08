“Em van dir en l’ecografia que podria tindre un fill amb malformacions i ho vaig haver de viure sola, perquè no van deixar entrar la meua parella”

“Et faré una foto bonica del teu bebé per a l’àvia”, assegura Laura Gómez que li va dir el ginecòleg fa tres setmanes en la consulta de la primera ecografia. “Per a l’àvia, i per al pare, que s’ha quedat fora sense poder entrar i està trist”, li va replicar ella.

En els últims mesos, usuàries de l’Hospital General Universitari d’Elx venen denunciant la “discriminació” del Servei de Ginecologia i Obstetrícia que, a diferència de la majoria dels hospitals públics o de gestió privada de la Comunitat Valenciana, no permet l’entrada d’un acompanyant en les consultes programades i ecografies.

Aquesta decisió unànime entre les ginecòlogues i ginecòlegs, que té el suport de la direcció del centre davant el “risc doble”, addueixen, de contagi per la COVID-19 amb la presència del pare, contravé el Protocol d’Atenció a Gestants durant el seguiment de l’embaràs i el part durant el període de transició de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública’, actualitzat a data del 5 de juny passat.

El document assenyala que “la dona pot ser acompanyada per una sola persona” en “l’accés a l’hospital per a visites de seguiment de l’embaràs”. De fet, en l’exposició de motius, el protocol autonòmic estableix, atesa la “significativa contenció del nombre de casos i el procés de desescalada cap a la nova normalitat” que està registrant-se a la Comunitat Valenciana, “animen a prendre mesures que relaxen l’alt nivell d’aïllament a què s’han sotmés les persones en el seu contacte amb el sistema sanitari, garantint les mesures de prevenció necessàries”.

La prohibició d’entrada d’acompanyant del General d’Elx en les tres ecografies programades “suposa per a elles una alteració important del seu estat anímic”, recorda el Col·legi d’Infermeria d’Alacant en un escrit dirigit al gerent de l’Hospital, Carlos Gosálbez.

Una alteració que va patir Laura quan li van dir en un primer moment que el fill que esperava podria tindre malformacions. “Després d’anar a la primera consulta, em van telefonar per repetir-la, i em van dir que tènia un risc intermedi de tindre un fill amb síndrome de Down”, recorda ara. “Em vaig alçar nerviosa de la llitera, estava bloquejada i la poca cosa que vaig captar és que em van explicar que m’avisarien per als passos següents; vaig eixir de la consulta feta un flam i no era capaç de dir a la meua parella què m’havien dit”, afig.

En el seu cas, al final va tindre sort i li van dir que era una “falsa alarma”. Però, tot i així, aquesta jove de 29 anys i que espera el segon fill xiquet vol remarcar: “Enfrontar-te a aquesta mena de coses sola és molt dur”. “Em sembla molt injust i insensible sumar a la incertesa del coronavirus, i a la nostra situació de persones en risc, el fet que no deixen entrar a les nostres parelles, amb qui convivim cada dia i són el nostre suport durant aquest procés tan delicat”, diu una altra usuària que prefereix no revelar el seu nom. “Ens fa sentir més insegures i indefenses, perquè prenent les mesures de seguretat no hauria d’haver-hi cap problema, però per a això ha d’haver-hi voluntat”, assumeix aquesta xica, que tindrà pròximament la seua primera consulta.

Resposta de la Conselleria

La Conselleria de Sanitat ha explicat que l’Hospital General d’Elx no permet l’entrada d’acompanyant “per evitar una càrrega vírica que pose en risc el doctor”. Davant la pregunta per què el centre d’Elx és dels pocs, juntament amb la Fe i el Clínic de València, que no respecten la normativa, fonts del departament d’Ana Barceló responen que en el cas d’Elx “la sala [on es practiquen les ecografies] és molt menuda” i que no és viable que hi entre, a més de la persona gestant, un acompanyant.

No obstant això, segons ha pogut saber elDiario.es, aquest hospital sí que deixa entrar a acompanyants en altres serveis les sales dels quals són de la mateixa grandària, com passa per exemple amb Traumatologia. “Això és una excusa, parlem de sales allargades on es poden respectar els dos metres de distància sense problemes”, respon la usuària Laura Gómez. “I si les sales són menudes, doncs, caldrà adaptar-les”, insisteix.

Addueix el Govern valencià, al seu torn, “que no és el mateix tindre en una sala un possible contagi de coronavirus”, com podria ser l’embarassada, “que dos”, en al·lusió al pare. Sobre això, el Col·legi d’Infermeria d’Alacant diu “que no té sentit”, perquè “la gestant i la seua parella conviuen i, per tant, si l’una en té, l’altre també”.

Fonts autonòmiques també assenyalen que “el temps d’exposició” és “elevat” en comparació amb altres consultes mèdiques, com era el cas de Traumatologia. Un argument que sí que s’emmarcaria en la segona ecografia, la de les 20 setmanes, en què sol sobrepassar la mitja hora i pot arribar fins a una hora de duració, però no en el de la primera consulta, la de les 12 setmanes, en què l’ecografia no sol depassar els deu minuts.

De totes maneres, aquestes mateixes fonts recorden que sí que permet a l’acompanyant estar present en el moment del part, una decisió que és possible després que la conselleria de Sanitat rectificara el seu protocol inicial a principis d’abril davant les crítiques d’usuàries i entitats, com passa actualment amb el Servei de Ginecologia i Obstetrícia del departament de l’Hospital General Universitari d’Elx, on es van registrar 1.210 naixements el 2019

“A mi em fa l’efecte que hi ha hagut un gran avanç tecnològic, però la medicina no ha de deixar de banda l’atenció humanitzada”, resumeix Laura, que lamenta que està vivint el que probablement és el seu últim embaràs “d’aquesta manera per la injustícia que suposa segons l’hospital que et toque”.