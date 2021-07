Enric Morera: "No he vetado ninguna iniciativa parlamentaria"

El presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, ha hecho balance del curso parlamentario... en un hotel. Debido a las restricciones por la COVID-19 la comparecencia de Morera se ha debido celebrar fuera del Parlamento autonómico en la que se ha hablado del curso y, especialmente, sobre la propiedad del Valencia CF, uno de los temas predilectos del dirigente de Compromís, y sobre su futuro en la coalición valencianista.

Morera ha reclamado "mayor estabilidad y tranquilidad" en las Corts Valencianes. "No he vetado ninguna iniciativa parlamentaria, sólo aquellas solicitudes que están sujetas a la protección de datos", ha dicho el presidente del Parlamento autonómico. "Si la ciudadanía no ve en las instituciones aliados para solucionar sus problemas, la desafección aumenta", ha agregado. El dirigente de Compromís ha reconocido que, a pesar de que la coalición ya no necesita de una rebaja de la barrera electoral debido a sus buenos resultados, continúa siendo "uno de los objetivos del nacionalismo político". "La propuesta está viva pero se necesitan 66 votos", ha añadido.

Sobre el conflicto entre la portavoz del PP, Eva Ortiz, y la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) a cuenta de los expedientes bajo investigación, Morera ha reconocido que se ha producido una "colisión de derechos fundamentales" y ha dejado el desenlace en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, para el que el presidente del Parlamento ha mostrado su "máximo respeto". Morera ha recordado, de paso, que la cámara autonómica ha incorporado la protección de denunciantes a su ordenamiento interno. También ha elogiado a la AVA como una "institución fundamental para la salud de nuestra democracia".

El presidente de las Corts Valencianes ha eludido comentar su posible candidatura a la alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales: "Mi candidato es Joan Ribó", ha dicho. Por otro lado, Morera ha valorado la actual situación del accionariado del Valencia CF y del nuevo estadio. El dirigente de Compromís ha situado el origen de los problemas del club en la venta del Valencia CF para ponerlo "en manos de la corrupción urbanística". "Es para escribir una novela sobre la venta del Valencia CF", ha dicho Morera, quien se ha mostrado de acuerdo con la postura del Ayuntamiento de Valencia, y las conselleries de Arcadi España y de Rafael Climent.