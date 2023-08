El estreno del conseller valenciano de Educación del PP, con casi 22.000 docentes en vilo: “Es una falta de respeto”

Casi 22.000 docentes valencianos permanecen sin saber su destino a poco más de 20 días del inicio del curso escolar. El nuevo conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, el popular José Antonio Rovira, se ha estrenado en el puesto, levantando la indignación de los profesores, que han visto cómo la publicación oficial de sus destinos se retrasaba con respecto al curso anterior. El departamento autonómico ha ido prorrogando el plazo de los docentes e interinos para solicitar centros para el curso 2023-2024 aduciendo problemas informáticos. El último plazo era este jueves (inicialmente se preveía el pasado lunes), a pesar de que el curso anterior los destinos estaban notificados el 1 de agosto.

El conseller de Educación califica de "bomba de relojería" el acuerdo de plantillas 'heredado' del Consell del Botànic

El nuevo conseller mantiene así en vilo a los docentes, que optan a 21.867 plazas para el próximo curso. Del total de plazas, 7.349 corresponden al cuerpo de maestros de Infantil y Primaria y 14.518 a Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas. La oferta para este próximo curso, fruto del acuerdo con todos los sindicatos de la anterior titular de Educación, Raquel Tamarit, supone un incremento de unas 3.800 plazas. Un aumento que ha cuestionado abiertamente el conseller José Antonio Rovira, tildándolo de “bomba de relojería” heredada del Gobierno anterior del Pacte del Botànic.

El flamante titular de Educación encara el nuevo curso con un notable retraso en el proceso de adjudicación de plazas, que mantiene en vilo a casi 22.000 docentes. “Primero era una fecha, luego otra, luego otra y aún no sabemos si van a salir hoy o mañana”, afirma J., interino de 40 años pendiente de destino, quien lamenta la “incertidumbre e inquietud” que provoca la situación.

M., profesora interina de Formación Profesional de 39 años, también permanece a la espera: “A mí personalmente me afecta por la incertidumbre de no saber ni dónde vas a estar”. Ambos señalan la dificultad de encontrar una vivienda para los docentes que han pedido una vacante en otra ciudad, a poco más de 20 días del inicio del curso. “Al final no consigues ni desconectar en vacaciones porque estás sin saber si vas a tener que cogerte un apartamento en Orihuela o te va a tocar cerca de casa, o plantearte qué vas a hacer con tus hijos al inicio del curso”, tercia J., padre de una niña de cuatro años.

El exconseller de Educación Vicent Marzà ha criticado los retrasos en la adjudicación de destinos. “Tiene a más de 21.700 personas esperando a saber dónde trabajarán, cuando estaba todo absolutamente preparado y lleva 10 días de retraso”, ha declarado el dirigente de Compromís en Les notícies del matí de la cadena autonómica À Punt.

José Antonio Rovira ha insinuado en algunas de sus primeras declaraciones públicas que sobran profesores, especialmente en Secundaria. También ha cargado contra el acuerdo de plantillas suscrito entre el anterior departamento de Educación y los sindicatos, que ha tildado de “bomba de relojería” heredada del Ejecutivo del Pacte del Botànic.

“A mí me llegan voces de que hay centros que no saben qué van a hacer con tanto profesor, especialmente en Secundaria”, ha manifestado José Antonio Rovira. Una afirmación que ha soliviantado a los sindicatos, que temen un nuevo ciclo de recortes en la educación pública. El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha denunciado que las declaraciones del conseller del PP “están creando alarma en la comunidad educativa” y recuerda que las nuevas plantillas han contado con el acuerdo de todos los sindicatos y de las asociaciones de directores, tanto de Primaria como de Secundaria.

El Sindicato Independiente de Docentes también denuncia una “total falta de previsión” y exige a la Conselleria de Educación medidas para evitar “situaciones caóticas”.

Rovira “quiere menos profesores en la escuela pública”

El portavoz de Educación del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha preguntado al conseller de Educación “cómo le puede parecer una bomba de relojería que se creen 5.000 puestos de trabajo para profesores” y le ha instado a “escuchar a las asociaciones y sindicatos”. “Lo que es una bomba de relojería es el rigor y la estabilidad del nuevo Consell”, ha manifestado el parlamentario socialista. Vicent Marzà ha criticado que “lo que quiere [Rovira] es menos profesores en la escuela pública para degradarla y que vayamos hacia atrás”.

La comunidad educativa teme un retorno a los recortes de los últimos Gobiernos del PP en la Generalitat Valenciana. “Me parece que están fuera de lugar totalmente”, dice M. en referencia a las declaraciones del conseller. “No tengo mucha experiencia laboral, pero dudo mucho que un director de instituto o de cole piense que sobran profesores, me extrañaría mucho porque siempre hace falta personal para guardias”, agrega.

Por su parte, J. considera que se trata de “una declaración de intenciones de cómo quiere llevar la Conselleria y una falta de respeto hacia el profesorado que, año tras año, se está dejando la piel para que todo vaya bien en la educación pública”. “Lo de que sobran profesores se lo ha inventado”, concluye.