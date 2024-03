Así se estropea el 'fair play' de los niños en un partido de fútbol de benjamines

“Eres patético”, “a ti te voy a sacar a hostias”. Estas son las palabras que profirió el entrenador del equipo benjamín de segundo año del Torrent CF al árbitro del encuentro que disputaba su equipo contra el Atlético Vallbonense. Esto le valió la expulsión e incluso el árbitro suspendió el partido que disputaban niños de ocho o nueve años. Pero la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana convocó a ambos equipos semanas más tarde a terminar el encuentro que se había suspendido cuando iban empatados 1-1 y a falta de 9 minutos para el final, y el Vallbonense se negó a asistir al encuentro. El resultado: eliminado el equipo de la Pobla de Vallbona por incomparecencia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 21 de enero en el torneo Copa Federación que se disputaba en las instalaciones del Planter, concretamente en el partido de cuartos de final que daba acceso a una segunda fase. Con el citado marcador de 1-1 el árbitro refleja en el acta que expulsó al entrenador del Torrent CV “en el minuto. 6:25 por dirigirse a mi en los siguientes términos: Eres patético”. En la misma acta añade: “Tras decirle que sacara a un niño del terreno de juego para ser atendido, se ha dirigido a mi en los siguientes términos: A ti te voy a sacar a hostias”. Y concluye: “Tras estos hechos decido dar por suspendido el partido”. Todo ello enmarcado en un ambiente de gritos de los padres y acompañantes de los niños torrentinos, según afirman desde varias fuentes, pero niegan desde esta formación.

Ante esta situación la organización anfitriona llegó a dar como ganador al Atlético Vallbonense entregándoles un trofeo a sus jugadores, pero el Torrent presentó recurso. La suspensión llegó a la Federación y el Comité de Competición dictaminó cuatro partidos de sanción para el árbitro, pero también que el 16 de febrero el partido se debía reanudar en el minuto en el que fue suspendido, y puso día y hora, el miércoles 21 de febrero a las 18,30. El Torrent respondió confirmando su asistencia, pero el Vallbonense no respondió; llegó el día del partido y se presentaron el Torrent CF y el árbitro, pero no el Atlético Vallbonense. Resultado: se da por perdedor al Vallbonense 0-3 por incomparecencia y pasa a la siguiente fase el Torrent.

La situación ha provocado la indignación entre los padres de los niños del Vallbonense quienes han recordado que las normas de la competición explicitan textualmente: “El Comité de Competición sancionará cualquier acto antideportivo de los equipos, tanto dentro como fuera del terreno de juego, que pudiera alterar el orden público, y que fuera considerado de especial gravedad, con la expulsión automática del torneo”. Para estos las palabras del entrenador son suficientes para descalificar al Torrent, pero afirman que los acompañantes también se volcaron a insultar al árbitro con amenazas como “vas a salir en camilla”. Además lamentan que la convocatoria para la reanudación se hiciera un día entre semana y no sábado o domingo.

Desde la Federación justifican la decisión en base al acta arbitral, señalando que la suspensión fue dictaminada porque el árbitro temió por su integridad física debido a las palabras del entrenador del Torrent, “no dice nada de que hubiera un ambiente hostil”. Así entienden justificada la suspensión del encuentro, pero no otorgan potestad ni al árbitro ni a la organización para dar por vencedor al Vallbonense. Ante este estado señalan que se envió la comunicación a ambos equipos para que alegaran si no estaban de acuerdo con la decisión y que el Vallbonense “no respondió”. Añaden también que ese era el momento para denunciar lo que ellos calificaban de ambiente hostil: “Podrían haber aportado vídeos de móvil de ese momento, habría valido para descalificarlos, pero no contestaron nada”. Con todo afirman que “la Federación no puede entrar a dictaminar nada más que lo que se dictaminó, si no se estaría prevaricando y podría reclamar el otro equipo afectado”.

Finalmente el Vallbonense emitió un comunicado oficial a través de las redes sociales calificando la decisión como “acto de arbitrariedad y falta de transparencia en la toma de decisiones” lo cual “ha generado un sentimiento de profunda frustración y desconfianza en nuestra institución hacia la organización de la Copa Federación y la FFCV”. Por ello han anunciado que el club “no enviará ningún equipo más a participar en la Copa Federación ni en ningún otro torneo que se organice en las instalaciones gestionadas por 'El Planter'. Consideramos que la integridad deportiva y el bienestar de nuestros jugadores están por encima de cualquier competición y no podemos tolerar una falta de ética en el desarrollo de los acontecimientos deportivos”.

El presidente del club, Luis Rosa, ha reconocido: “Con el reglamento en la mano sé que nos pueden descalificar”. Pero ha añadido, en referencia al fair play o juego limpio, y al comportamiento correcto en el deporte, que “los valores y los principios que se han de enseñar a los niños están por encima de reglamentos y legalismos. Es sentido común puro y duro”. Señala que “amenazas al árbitro como 'vas a salir en camilla' no se pueden tolerar, y menos todavía en partidos de niños”, y lamenta que “ahora les tenemos que decir que nos quitan el trofeo, y que pasan los que han insultado al árbritro... Lo que ha hecho la Federación lo tira todo al traste”.

Rosa recuerda que han tendido la mano al Torrent y han llegado a pedir que se dictaminara la clasificación de los dos equipos, pero que no ha sido aceptada.