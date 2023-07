Dos excargos socialistas absueltos junto a Jorge Rodríguez en el caso Alqueria piden que Ens Uneix vote a Bielsa en la Diputació

Dos de los ex cargos socialistas que fueron absueltos junto a Jorge Rodríguez en el caso Alquería, Xavier Simon y Víctor Fernández Bueso, han pedido al alcalde de Ontinyent en sendas cartas abiertas que su formación, Ens Uneix, respalde a Carlos Fernández Bielsa (PSPV) para que sea presidente de la Diputació de València.

Las misivas se han hecho públicas el mismo día en que la formación de Jorge Rodríguez ha afirmado que mantendrá su voto a su propia diputada Natàlia Enguix, lo que facilitaría que el PP asumiera el gobierno de la Diputación, y también de saberse que Compromís votará al candidato socialista como cabeza del posible gobierno progresista.

En ambos escritos tanto Simon como Fernández Bueso destacan que ellos han sufrido el mismo proceso durante cinco años que ha truncado su carrera política, pero que permitir el regreso de la derecha a la corporación provincial sería terminar el periodo de una Diputación de València de gobierno progresista que empezó en 2015 precisamente con Jorge Rodríguez al frente.

Xavier Simon, quien fue juzgado por su cargo de director gerente de la empresa pública Divalterra y también exalcalde de l'Alcúdia de Crespins, afirma que “Ens Uneix está en todo su derecho de pedir, en el marco de la negociación política, las inversiones que entienda necesarias para su territorio”. No obstante señala que “ lo que no podemos entender bajo ningún concepto es que el resultado de esa negociación acabe provocando que, por acción o por omisión, la Presidencia de la Diputación de Valencia acabe recayendo en aquellos, que no solo representaban el modelo de institución al que se puso fin en 2015, sino que además son el mismo partido que acabó pidiendo pena de cárcel precisamente para quienes trabajamos por poner en marcha una nueva Diputación”, en referencia, sin nombrarlo, al PP, impulsor de la acusación.

Simon recuerda también que “algunos de nosotros pasamos hasta 32 horas encerrados en un calabozo”, como el mismo Rodríguez, que “fue, sin duda, uno de los días más tristes de nuestras vidas. Y fue también el primero de los más de 1.800 días que se ha prolongado el duro calvario al que nos vimos sometidos. Han sido cinco años de nervios, incertidumbre, miedo y rabia que han generado en todos y cada uno de nosotros irreparables daños personales, familiares, profesionales y emocionales”.

El exdirigente socialista también ha admitido que “es posible que en su momento, e incluso ahora, algunos dirigentes políticos no estuvieron a la altura esperada, pero esto no puede ser la excusa ni el motivo para dejar de defender los ideales y valores que siempre compartimos”. Y es que Rodríguez ha señalado continuamente a Ximo Puig -secretario general del PSPV- por haber forzado su salida del PSPV, por lo que ahora ha llegado a pedir también su cabeza en las negociaciones.

Concluye Xavier Simon su misiva manifestando “amigos y amigas de Ens Uneix, amic Jorge, no nos defraudéis a todos los que siempre hemos creído en ti”.

Por su parte Víctor Jiménez Bueso, exalcalde de Rocafort y exdirectivo de Divalterra, en su carta ha aludido a su propia experiencia señalando que “nos resulta fácil ponernos en tu lugar, porque también hemos padecido el sinsentido de una actuación policial y una instrucción plagada de errores y arbitrariedades”. Así ha señalado que “durante las sesiones del juicio tuvimos ocasión de escuchar las duras palabras que, contra tu persona, hizo suyas la acusación particular del Partido Popular, que nunca atendió a razones, que únicamente persiguió tu descrédito y tu humillación y que desearon verte ocho años en la cárcel, a ti y a todos los que te acompañamos en este proceso”.

A continuación Jiménez Bueso advierte que “leemos con verdadero asombro, preocupación y perplejidad que estás dispuesto a conceder, por acción u omisión, el gobierno de la Diputación o negociar un posible gobierno con el Partido Popular y VOX. Con aquellos que han llegado a decir de nosotros que somos una banda criminal, con aquellos que han querido vernos en la cárcel”.

Por ello señala que “sería un error imperdonable que con el voto de la diputada Natàlia Enguix se truncara un gobierno progresista para la Diputación de València. Una institución que merece seguir avanzando en la modernización de sus políticas, una modernización que tú iniciaste y que debe continuar ahora con Carlos Fernández Bielsa, el candidato progresista designado por los socialistas de la provincia de València. Sería un error que el voto de Ens uneix’ no sirviera para unir a las formaciones de la izquierda valenciana derivando en un gobierno de PP y VOX”. Y concluye con un “no nos defraudes”.