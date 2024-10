FAMPA anima con una campaña a escoger el valenciano como lengua base: “Es lo mejor para nuestros hijos y hijas”

La federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la provincia de Valencia, FAMPA-València, reivindica el derecho al aprendizaje en valenciano a través de la campaña 'Tria Valencià', dirigida a familias y centros educativos, con la que se pretende informar sobre los beneficios de la enseñanza en valenciano antes de que se lleve a cabo la elección de la lengua base en las escuelas e institutos, que se prevé para antes de Navidad. “Es lo mejor para nuestros hijos y hijas”, aseveran.

La campaña, que se ha presentado este martes ante la sede del colectivo de progenitores y ha contado con la presencia de diferentes representantes sindicales, dispondrá de cartelería, dípticos informativos y vídeos en las redes sociales.

La elección de la lengua base forma parte de una de las novedades que incluye la nueva Ley de libertad educativa por la que los padres y madres eligen la lengua vehicular en la que estudian sus hijos.

FAMPA-València impulsa esta nueva campaña para “dotar de información sobre las ventajas y beneficios de una educación en valenciano”. Entre ellos, el presidente de la Fampa, Rubén Pacheco, ha puesto como ejemplo las mayores oportunidades laborales: “Cuanto más conocimientos de valenciano tengan nuestras hijas e hijos, más facilidades tendrán para obtener los niveles de lengua requeridos para acceder a muchos puestos de trabajo”, ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que la enseñanza en valenciano “no resta conocimientos de castellano, sino todo lo contrario” y ha defendido que el valenciano “forma parte de nuestra identidad y riqueza y se debe reconocer”. “Es una lengua minorizada y como tal debe tener una protección especial en nuestro sistema educativo. Es algo que nuestro gobierno actualmente está dejando de lado y está negando y no podemos permitirlo”, ha aseverado.

Cartelería y promoción en redes sociales

Así, ha invitado a todos los centros educativos a diseñar acciones para informar a las familias y al profesorado “para que a la hora de la votación voten con toda la información y sepan que es lo mejor para nuestros hijos y hijas estudiar en valenciano”, ha indicado.

Respecto a si se prevén nuevas movilizaciones, Pacheco ha señalado que conforme se vaya acercando la fecha de votación, se hará una mayor difusión de los vídeos, las campañas, las sesiones informativas en los centros educativos y se convocarán acciones.

Y preguntado el proceso de votación para la lengua base, ha indicado que “de momento no está regulado cómo se hará”. “No tenemos ni idea, ni nosotros, y probablemente ni Conselleria, de cómo se va a hacer ese proceso de votación”, ha apuntado.

“La propia ley establece una serie de cuestiones de ambigüedad, en las que también se guarda una carta debajo de la manga de que, al margen del que voten las familias, el centro educativo también puede decir, que la lengua base, habiendo escuchado a las familias en el proceso de votación, será esta, y puede o no coincidir con lo que se ha votado. Eso es algo que está dentro de la ley, que es un poco contradictorio, muy contradictorio, pero está ahí”, ha expuesto.

Sobre el alumnado que pasa de Primaria a Secundaria y cambia de centro, este portavoz ha asegurado que es una cuestión “peliaguda” puesto que lo que se plantea ahora es la votación para las familias cuyos hijos ya están en los centros educativos.

Porcentajes “totalmente desvirtuados”

En este sentido, ha explicado que, según lo que se conoce hasta ahora de la norma es que el próximo curso las familias de alumnado de nuevo ingreso también votarán en este proceso y que lo harán en todas aquellas opciones de centro que hayan solicitado.

“Ahora mismo puedes poner 20 centros, en esa lista de preferencia. Y tendrás derecho, como madre o padre, a votar en los 20. Y evidentemente, tu hija o hijo no irá a los 20 centros, irá a uno. Pero habrás influido en la elección del resto de 19 centros”, ha criticado.

Por ello, manifiesta que los porcentajes que terminan decidiendo cuál será la lengua base, acabarán “totalmente desvirtuados” y recalca que es una cuestión que el gobierno actual y la conselleria “deberá aclarar cómo se ponderará y cómo se valorará”.

Por otro lado, en la víspera del 9 d'Octubre, Rubén Pacheco ha señalado que las organizaciones educativas están “profundamente decepcionadas” por las actuaciones del Consell con las que queda “muy claro” que esta fecha “no significa absolutamente nada” para ellos.

“Si un elemento identitario como es nuestra lengua se menosprecia y se maltrata, como esta ley la menosprecia y la maltrata, lo que queda muy claro es que esa seña de identidad para nuestro gobierno actual no es nada, en absoluto”, ha sostenido.

Presión “muy grande”

En cuanto a la certificación de los títulos de valenciano , el coordinador de Acció Sindical de STEPV, Marc Candela, ha mostrado su “absoluto” rechazo a esta medida porque “los centros educativos no son centros certificadores de idiomas” y ya existen centros que se dedican a esa función.

Así, ha manifestado que esta medida “menosprecia” la lengua ya que con ella “prácticamente se regalan los títulos” y “pone una presión muy grande para el profesorado de valenciano porque ahora tendrá esa presión tanto del alumnado como de las familias para obtener el famoso siete en el bachillerato para conseguir ese certificado”.

“A la vez desvirtúa absolutamente del currículum de la asignatura de valenciano que tiene muchos más ítems que evaluar que no solo los cuatro principales por los que obtienes el C1 de Valenciano”, ha apuntado.

Por su parte, el permanente sindical de UGT País Valencià, Kilian Cuerda, ha considerado la Ley de libertad educativa un “despropósito monumental” que no solo pretende crear “un estado de opinión en contra del valenciano” sino que también “degrada y desautoriza al profesorado y a los centros educativos”.

“Los centros educativos tienen competencia para decidir sobre los aspectos pedagógicos del centro y la lengua es uno de ellos. El valenciano es una materia y una asignatura como cualquier otra, y además es nuestra lengua”, ha señalado al tiempo que ha insistido en que se está cometiendo “una tropelía grotesca” contra la educación y contra la libertad educativa.

En este sentido, ha criticado que la certificación de los títulos de valenciano no se ha planteado desde el punto de vista pedagógico. “No se está hablando de si hay un proceso de escolarización en valenciano para poder garantizar que ese C1 es un C1 realmente, o no. Si hablásemos de eso, se podría hablar, pero es que no se está planteando en ningún sentido”, ha apuntado.

Por su parte, la Confederación Gonzalo Anaya ha informado de que en la Asamblea General se ha acordado el “rechazo” a la Ley de libertad educativa y se han fijado las líneas de acción del mandato 2024-2025 centradas en “la lucha por el futuro del valenciano y en garantizar que los estudiantes al acabar la ESO ”estén capacitados para utilizar el valenciano, oralmente y por escrito, en igualdad con el castellano, tal como regula la Llei d'Ús“.