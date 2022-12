Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana esquiva su propio convenio para ascender a técnicos sin formación universitaria

“En relación con la selección del personal directivo, no se observa evidencia en los expedientes de que las designaciones se hayan llevado a cabo por medio de procesos con publicidad que garanticen la libre concurrencia de los candidatos. Así mismo, no se ha podido verificar la definición previa de los perfiles idóneos, con indicación de sus criterios de solvencia, experiencia, capacidad de liderazgo, capacidad de comunicación y negociación, formación en igualdad de género, conocimiento de idiomas u otros criterios y otras cualidades profesionales específicos relacionados con las funciones asignadas”.

El informe de auditoría de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) emitido por la Intevención General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2019 (completo al final de la información) se pronuncia así en relación a la política de selección del personal directivo.

El documento añade que “los expedientes de contratación del personal directivo no cuentan con todos los informes preceptivos y vinculantes de las consellerias que tengan asignadas las competencias en materia de hacienda y de sector público para el establecimiento de retribuciones de personal directivo requeridos por el artículo 30.4 de la ley de presupuestos del ejercicio auditado”.

Pese estas advertencias que no son nuevas, fuentes sindicales de FGV han denunciado a elDiario.es que han sido varios los nombramientos de cargos directivos sin cumplir con los requisitos esteblecidos en el propio Convenio Colectivo y ponen como ejemplo el último caso.

Se trata de Pablo García García, quien ha promocionado de Técnico del Área de Seguridad en la Circulación, puesto al que accedió tras el accidente de metro de 2006 por nombramiento de la entonces gerente, Marisa Gracia, a jefe de la misma área para cubrir la jubilación parcial del anterior jefe, Juan Ramón Torres Escudero, que tampoco cumplía con los requisitos, según las mismas fuentes.

Este ascenso ha sido aprobado por la actual gerente de FGV, la socialista Anaïs Menguzzato, sin que García cuente con la titulación universitaria requerida e implica un importante aumento de sueldo al pasar de cobrar 44.000 euros a unos 66.00 euros.

Fuentes de FGV aseguran que “la cobertura de puestos de jefatura en FGV viene establecida en el convenio colectivo”. Con carácter general, “se establece la necesidad de titulación para poder acceder a dichos puestos”. Sin embargo, “el propio convenio colectivo vigente prevé la posibilidad de eximir del requisito de la titulación a quien cuente con una antigüedad en la empresa anterior a 2005”. En el caso concreto, “la trayectoria profesional y experiencia de la persona designada avalan su nombramiento”.

Sin embargo, las organizaciones sindicales no lo ven así y aseguran que el convenio exime de requisitos adicionales a los exigidos para los directivos, lo que no ecluye por ejemplo la obligatoriedad de tener título universitario. En concreto, la disposición transitoria primera del convenio dice: “Para la promoción interna de los trabajadores que a 21 de julio de 2005 conformaban la plantilla de FGV, no se les exigirá ningún requirimiento de titulación adicional a los que pudieran derivarse de las específicas requeridas para ocupar algunos puestos/categorías de ls anteriores bloques competenciales, según los acuerdos que los regulen”.

Las mismas fuentes han indicado que han remitido requerimientos tanto a la dirección de la empresa pública como a la propia consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, sin que de momento hayan tomado cartas en el asunto.