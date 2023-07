El Gobierno valenciano considera que las 18.000 viviendas pendientes de ejecutarse en la costa no son viables

Los siete planes urbanísticos ubicados en la costa valenciana afectados por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado en mayo de 2018 y refrendado el pasado año por la justicia tendrán difícil su aprobación y puesta en marcha, al menos con la actual normativa en la mano.

En concreto, se trata de los programas de actuación integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados e implicarían la construcción de 18.000 viviendas.

Como informó elDiario.es, el PAI Sant Gregori Golf de Borriana, que prevé el desarrollo de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo, con unas 6.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, ha sido recientemente paralizado por la justicia al haber adjudicado el Ayuntamiento sin concurso público la figura de agente urbanizador a la mercantil Golf San Gregori SA. Una sentencia que el Ayuntamiento al parecer ha descartado recurrir.

En el resto de los casos, la Dirección General de Política Territorial y Paisaje dependiente de la Conselleria de Política Territorial ha informado a este diario de que el pasado 12 de mayo compró in situ en las diferentes localidades que no se dan las circunstancias descritas en el Pativel para que puedan salir adelante las nuevas urbanizaciones y ha requerido documentación a los ayuntamientos implicados.

El Pativel otorgó a todos estos proyectos un plazo de cinco años para iniciar los obras que se cumplió el día 12 del presente mes. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido, en el que no cabría por lo tanto la construcción de inmuebles.

En el caso de El Puig, el desarrollo está dividido en cuatro sectores. En dos de ellos no se han iniciado las obras y en los otros dos, aunque se ha realizado la reparcelación, un reciente informe de la dirección general del Medio Natural solicitado como consecuencia de una denuncia de Accio Ecologista-Agró, concluye que se trata de una zona de humedal en la que por lo tanto no sería posible urbanizar.

“En el resto de los casos entendemos que no se darían las condiciones que establece el Pativel y que por lo tanto el suelo afectado debería pasar a ser rústico protegido y por lo tanto no se podría urbanizar; la única salvedad que se podría estudiar podría ser la de Tavernes donde sí hay un informe del Consell Jurídic Consultiu que dice que no se puede urbanizar hasta que se construya una depuradora que hay prevista”, afirma la directora general en funciones de Compromís, Rosa Pardo.