El Gobierno valenciano mantiene retrasos en los pagos a sanitarios, en la dependencia y en las ayudas al alquiler

Al Gobierno valenciano del PP y de Vox se le acumulan los problemas de liquidez para hacer frente a pagos en materia de sanidad, servicios sociales y vivienda.

Fuentes sindicales han informado a elDiario.es de que el personal sanitario que participa en el denominado plan de autoconcierto por el cual, de forma voluntaria, se realizan operaciones por las tardes para reducir la lista de espera quirúrgica siguen sin cobrar, en algunos casos desde el pasado mes de febrero.

Los sanitarios ya denunciaron esta situación hace un mes, e incluso amenazaron con dejar de participar en el mencionado plan ante los impagos, y la realidad es que la conselleria ha empezado a ponerse al día en algunos departamentos de salud. Sin embargo, según han informado desde UGT, el problema persiste principalmente en el hospital La Fe, el de referencia de la Comunitat Valenciana: “Han pagado los retrasos en algunos casos puntuales que la Intervención ha validado, pero la mayoría del personal sigue sin cobrar y hay mucho malestar”.

Además, según han informado fuentes de CCOO, otros hospitales como el General de Alicante, el de San Juan o el de La Vila Joiosa, siguen adeudando autoconciertos, aunque parte del personal ya ha empezado a cobrarlos.

En cuanto a las ayudas para la dependencia, fuentes sindicales han denunciado que se están retrasando las órdenes para empezar a pagarlas, de forma que desde que se reconoce el grado de dependencia hasta que se notifica el inicio del pago pasan meses. Según denuncia una beneficiaria (prefiere no revelar su identidad) a elDiario.es, la conselleria le notificó el pasado mes de agosto el grado de discapacidad y “diez meses después” no ha recibido la autorización del pago. Fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta Susana Camarero han comentado que no pueden entrar en casos puntuales pero en cualquier caso han recordado que cuando se notifique el inicio del pago la persona beneficiaria cobrará de forma retroactiva todos los atrasos. A fecha de 3 de junio había 15.330 personas en lista de espera y 157.288 beneficiarios. En lo que llevamos de año la lista de espera se ha reducido en 3.000 personas.

En cuanto a las ayudas de alquilar para menores de 35 años, cofinanciadas con el Gobierno, la Conselleria de Vivienda ha asegurado que ya se han abonado las de 2022 y las de 2023, aunque ha reconocido que puede haber casos que no hayan recibido parte del ingreso correspondiente al pasado ejercicio por modificaciones de datos bancarios de los beneficiarios, por lo que en cuanto se subsanen las deficiencias quedará todo liquidado. En cuanto al resto de ayudas, ha explicado que en octubre del pasado año se abrió el plazo para solicitar las ayudas correspondientes a 2023 y 2024, achacando el retraso a que el anterior ejecutivo de izquierdas dejó todo el procedimiento por hacer. Así, asegura que las listas provisionales de beneficiarios saldrán en breve.

El Ministerio de Vivienda ha asegurado a este diario que está al día en las transferencias a la Generalitat Valenciana. Así, en 2022 pagó 22,8 millones de euros y otros tantos en 2023 para las ayudas a los alquileres para menores de 35 años.