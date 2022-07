El Gobierno valenciano pone 500.000 euros en multas por apuestas y juegos de azar ilegales

Los juegos de azar y apuestas ilegales han generado unos ingresos de casi medio millón de euros a las arcas de la Generalitat Valenciana en concepto de multas tras una intensa actividad de inspección. Así lo reflejan los últimos datos publicados en el informe anual del juego de la Comunitat Valenciana referentes al ejercicio 2020, según los cuales, a pesar de los meses de confinamiento y de restricciones por la pandemia, se produjo un incremento de un 18% del número de actas derivadas de inspecciones.

Entre las inspecciones, destacan las 26.521 a establecimientos de juego; las 12.249 a máquinas en activo, 3.098 de comprobación de destrucción de máquinas, 5.041 a terminales de apuestas o 893 a salones de juego. Por su parte, en relación a las actas elevadas, se han concentrado en los salones de juego y las salas de bingo. La cuantía total de sanciones impuestas se ha situado así en 477.323 euros.

Las materias infractoras por faltas muy graves han recaído, preferentemente, sobre juego ilegal, comprendiendo en este apartado la realización de partidas de cartas ilegales, venta de cupones ilegales, apuestas ilegales, juego ilegal de 'trile' y organización del juego del bingo no autorizado. Los expedientes tramitados en este concepto son 39, con propuestas de sanción de 146.401 euros.

De estos 39 expedientes, dos han sido por práctica de juego de cartas en local no autorizado, cinco por la práctica del juego del bingo en un local no autorizado, dos por la práctica de apuestas en local no autorizado, nueve por la venta de cupones para sorteos sin autorización administrativa y veintiuno por la práctica del juego conocido como 'trile'.

Respecto a infracciones muy graves relacionadas con las máquinas recreativas y de azar, los expedientes tramitados ascienden a dos, incluyendo aquellas infracciones relacionadas modificación de los juegos homologados y alteración de placa de identidad, con propuesta de sanción de 32.400 euros.

En cuanto a los salones de juego se han tramitado seis expedientes, comprendiendo condiciones de admisión y disponer de servicio de terraza, con propuestas de sanción de 28.200 euros.

En cuanto a las infracciones graves y leves las materias más comunes objeto de infracción han sido la falta de comunicación de trámites a la administración, el carecer en el establecimiento de determinados documentos y no figurar en las máquinas de juego la preceptiva documentación.

Un 26% más de recaudación

La recaudación por parte de la Agencia Tributaria Valenciana en el primer semestre del presente año ascensió a 69,2 millones de euros en impuestos relacionados con el juego, un 26% más que el mismo periodo del año pasado principalmente porque las bonificaciones que se aplicaron el pasado ejercicio con motivo de la COVID-19.

El grueso de la recaudación se ha obtenido por las máquinas de premio de tipo B y C con 46,5 millones de euros, un 2,3% más que el pasado año, seguido de la tasa de bingo, con 11 millones de euros, un 263% más ya que el pasado año estuvo bonicada. Las rifas y tómbolas generaron 9,1 millones de euros, un 88,7% más.

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico acordó en abril del año pasado la bonificación al 100% de la cuota íntegra del tributo sobre los juegos de suerte, envite o azar en la modalidad de explotación de máquinas y aparatos automáticos, durante el segundo trimestre de 2021, para aquellas máquinas de azar que hayan mantenido administrativamente su actividad y explotación durante el primer trimestre del año, pero no hayan estado operativas por las disposiciones acordadas por Sanidad en materia de Salud Pública para hacer frente a la pandemia.