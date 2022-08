El grupo de Ciudadanos en Les Corts reafirma su apoyo a Arrimadas y defiende terminar la refundación antes de convocar congreso

La portavoz adjunta de Ciudadanos en Les Corts, Merche Ventura, ha reafirmado el apoyo del grupo parlamentario a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y ha abogado por concluir el proceso de refundación antes de la convocatoria de un congreso extraordinario como pide el manifiesto “Somos Cs”, firmado por cargos como la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, Ventura se ha mostrado “orgullosa de tener una presidenta mujer” y con el “talante” que tiene Arrimadas y ha indicado que durante la refundación “toda idea y propuesta es bienvenida”.

Además, ha señalado que “cada uno es libre” para continuar en el partido: “Igual que me afilié a Cs porque me gustaba su proyecto, en el momento que no me guste saldré por la puerta. Si se termina el proceso y no se cree en los ideales, cada uno tiene la libertad de estar donde quieran”.

Así, ha indicado que no comparte la postura expresada en el manifiesto y ha defendido que hay 2.000 personas trabajando en la refundación del partido, con 200 valencianos entre ellos, y que “Somos Cs” lo firman “30” cargos.

Además, ha considerado que “suenan cantos de sirena” que “vienen de otros” hacia los críticos, pero preguntada por la procedencia de estas influencias, ha indicado: “Esa pregunta se la podrían hacer a estas personas”.

Catalá: “que yo sepa, no”

A quien se le ha preguntado al respecto en la rueda de prensa es a la síndica del PP, María José Catalá, que ha señalado: “Cs tiene un proceso orgánico en el que no influimos los demás”. Preguntada sobre si estos “cantos de sirena” vienen del PP, ha señalado: “Que yo sepa, no”.

“Culpar a otros de lo que está atravesando orgánicamente un partido no es lo que toca”, ha aseverado la también secretaria general de los 'populares' y ha agregado que ellos “no se meten” en las “cuestiones íntimas” de Cs. “Si toda la respuesta es culpar al PP de lo que le pasa a uno, al final tendremos la culpa de todo”, ha añadido.

Preguntada por una posible confluencia con la formación naranja para las elecciones, ha indicado que confía “muchísimo” en su partido y que su proyecto “nunca ha sido condicionado por otras formaciones políticas y ahora tampoco lo va a ser”.