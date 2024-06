La guerra de los cítricos entre la UE y Suráfrica se recrudece en la Organización Mundial del Comercio

Estos días ha hecho dos años de la entrada en vigor del tratamiento en frío para las naranjas en la Unión Europea, un tratamiento reivindicado especialmente por los productores valencianos que sirve para luchar contra la plaga de la Thaumatotibia leucotreta (‘Falsa polilla’), plaga que llega a Europa fundamentalmente de las importaciones de otros continentes. Pero este tratamiento fue rechazado desde el primer momento por países exportadores como Suráfrica, que impugnó la medida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), y ahora se ha recrudecido la guerra comercial.

El escenario ha sido precisamente la OMC, organismo donde este lunes el país africano ha impulsado un litigio pidiendo la formación de un grupo especial de solución de diferencias para examinar precisamente la legislación de este tratamiento, que tachan de ilegítimo. Los demandantes consideran que su objetivo es únicamente establecer trabas proteccionistas, y no tanto por protección fitosanitaria, asegurando que “los cítricos no son una vía viable para la transmisión” de esta plaga.

Así, en la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, la UE ha bloqueado en un primer momento la creación de este grupo especial que aborde dicha legislación europea, pero será muy difícil que cuando vuelva a presentar Suráfrica una segunda petición pueda volver a rechazarse, por lo que se acabaría creando este órgano especial.

Con la implantación del tratamiento la UE exige a los exportadores sudafricanos que sometan su fruta a un riguroso régimen de pruebas antes de poder exportarla a la UE y evitar las plagas importadas, pero Sudáfrica considera que la medida es más restrictiva de lo necesario y por tanto contraria al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Pero la Comisión Europea justifica la medida señalando que se basa en los informes científicos de análisis de riesgo realizados por la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y por la OEPP (Organización Europea y Mediterránea para la Protección Vegetal).

Indignación de los agricultores

Desde las asociaciones agrícolas AVA-ASAJA y la Unió han rechazado de plano la acción africana contra las medidas fitosanitarias europeas.

El secretario general de La Unió Llauradora, Carles Peris, lamenta que se trata de una noticia negativa, y señala que “los agricultores lo que queremos es la protección de la sanidad vegetal”. Advierte además que “queremos mantener una agricultura sostenible dentro de la Agenda 2030, pero si llega esta plaga lo complicaría todo mucho”.

Por otro lado añade que de introducirse la falsa polilla “lo que haría es incrementar los costes de producción, pero también se perjudicaría al consumidor, porque dificultaría y encarecería el producto fresco, que es nuestro principal sector, y se tendría que volcar hacia la industria, para hacer zumos, para lo que no estamos tan enfocados”, así como también se perjudicaría la exportación a terceros países.

AVA-ASAJA critica la actitud de Suráfrica especialmente después de las “cifras escandalosas y vergonzantes” que ha tenido este país en 2023, cuando “ha batido su récord de detecciones de mancha negra en sus envíos a la UE”, critican que “en vez de pedir perdón lo que hacen es emprender un litigio y acusar a la UE de proteccionista”. Y es que en 2023, según los datos de la propia UE, hubo un total de 51 interceptaciones (superando las 29 detecciones de 2022 o las 43 de 2021). Así, durante los últimos 20 años el país sudafricano contabiliza 494 casos de mancha negra en sus cítricos a la UE.

Es más, el colectivo agrario acusa a la UE de haber hecho con la falsa polilla una “legislación light, porque únicamente incluye a las naranjas, no a las mandarinas ni a los pomelos”, por lo que entienden que el objetivo real de Suráfrica es que esta legislación no se extienda a esta fruta. Por otro lado también añaden que “la legislación de los Estados Unidos todavía es más restrictiva, pero contra ellos no se atreven en la OMC, solo contra la UE porque nos ven débiles”.