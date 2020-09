Un jutge imputa l’exlíder del PP de Castelló Carlos Fabra per delictes contra l’Administració en una causa decretada secreta

Agents de la Policia Nacional han escorcollat dimarts el domicili particular del que va ser president de la Diputació de Castelló amb el PP, Carlos Fabra. Quatre unitats de la DGP envolten el xalet que està situat en la coneguda urbanització Les Platgetes, a Orpesa, segons ha avançat Onda Cero.

L’operació policial l’ha ordenada el titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló en el marc d’unes diligències prèvies obertes el 2017 per delictes contra l’Administració de Justícia i contra l’Administració Pública. En la causa, que està declarada secreta, hi ha de moment quatre persones investigades, inclòs Carlos Fabra mateix, que estan citades a declarar els dies 28 i 29 d’octubre. No hi ha hagut detencions.

Carlos Fabra va aconseguir el tercer grau el 2017 després de ser condemnat a quatre anys de presó per quatre delictes contra la hisenda pública per haver defraudat 700.000 euros. En aquests moments, l’expolític no tenia cap causa pendent amb la justícia ni estava imputat en cap altra causa.