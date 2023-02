Una manifestación reivindica que la guerra de Ucrania “solo puede solucionarse con un alto al fuego” y negociación

La Asamblea OTAN No Bases Fuera València y la Asamblea Popular Contra las Guerras se han manifestado en la tarde de este sábado para pedir el alto el fuego en el conflicto bélico en Ucrania y ha apostado por la negociación “con todas las partes”, al tiempo que han reivindicado que la situación “solo puede solucionarse” con la paralización del envío de armas ante una situación que han calificado de “barbarie” que “puede llevar a una tercera guerra mundial”. “No queremos ni vencedores ni vencidos”, han subrayado.

Bajo el lema '25 Febrero: paremos las guerras', los asistentes se han reunido a las 17.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de València, desde donde se ha iniciado la marcha. La convocatoria ha contado con la asistencia de la síndica de Unides Podem en Les Corts y coordinadora autonómica de Podem, Pilar Lima, y de la diputada de Unidas Podemos en el Congreso Rosa Medel.

Los asistentes han portado carteles con mensajes como 'No es la guerra de Putin, es la guerra de Biden', 'La pau es el camí' (La paz es el camino) y 'Otan no, bases fuera'. Además, han gritado consignas como 'Los gastos militares para escuelas y hospitales', 'No a la guerra' o 'Presupuesto militar para la lucha social'.

Uno de los portavoces de la concentración y miembro de la Asamblea Otan No Bases Fuera Valencia, Celestino Navarro, en declaraciones a Europa Press, ha advertido de que la situación en Ucrania es “una barbarie”. “Basta ya de la escalada en presupuestos militares, mandando más armas no se soluciona la guerra”, ha manifestado.

Navarro ha señalado que no quieren “ni vencedores ni vencidos” y ha defendido que el conflicto bélico “solo puede solucionarse con un alto al fuego, una negociación y la paralización del envío de armas”.

Derechos históricos

Además, ha considerado que “todas las partes” tienen que “sentarse a negociar, también con los derechos históricos”, porque la guerra de Ucrania “no empezó hace un año, sino en 2014, cuando en el Donbass se castigó a poblaciones rusohablantes por parte del anterior gobierno ucraniano”.

En este punto, ha exigido al Gobierno de España que pare “la escalada de violencia y el incremento del presupuesto armamentístico”, y ha reivindicado la necesidad de “escuchar y formar parte de las personas que quieren ser la solución y no de las que aumentan el problema”.

El portavoz de la protesta ha advertido que esta situación “puede llevar a una tercera guerra mundial”, puesto que “no son dos niños pegándose en un patio de colegio”. “Hablamos de una potencia mundial como es Rusia y de Ucrania, que no es una potencia, pero está apoyada por la OTAN”, ha apuntado.

Asimismo, Navarro ha puesto de manifiesto que, aunque “los bloqueos se impongan a los gobiernos, los pagan los ciudadanos” con el incremento de precios, por lo que ha afirmado que “tienen que acabar los bloqueos a Rusia”.

Por su parte, el coordinador general de Esquerra Unida en València, Bernabé Aldeguer, ha recordado que la formación “nació hace ya casi 40 años para atender a un nuevo modelo de seguridad internacional basado en la protección de los derechos humanos y el fomento de la democracia”.

En este sentido, ha señalado que su formación “no entiende cualquier modelo imperialista de ampliación militarista que convierte la guerra en un negocio más”. “Todas las escaladas militares benefician discursos sectarios y a muy pocas empresas, que han hecho de la guerra un auténtico negocio”, ha afirmado.

“Todas las guerras terminan con diálogo”

Finalmente, la síndica de Unides Podem en las Corts y coordinadora autonómica de Podem, Pilar Lima, ha indicado que “hay organismos internacionales que todavía no se han sentado a negociar” cuando “todas las guerras terminan con diálogo”. “Cuanto antes se haga, mucho mejor”, ha subrayado.

“No podemos alimentar la escalada bélica con el envío de armas porque, ¿qué será lo siguiente? ¿El envío de soldados españoles?”, se ha cuestionado Lima, quien ha remarcado que el “único camino” es “la paz”.