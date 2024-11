Marzà y Gómez coinciden en la UE en culpar a Mazón por la DANA, mientras González Pons intenta embarrar a Ribera

El Parlamento Europeo fue escenario este miércoles del debate sobre las responsabilidades de las administraciones en la DANA que ha asolado la provincia de València y ha dejado ya más de 215 víctimas mortales. En el debate intervinieron los diputados valencianos, Esteban González Pons (PP), Sandra Gómez (PSPV) y Vicent Marzà (Compromís). Mientras el conservador seguía la línea de su formación de atacar a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y centraba su discurso en torpedear su candidatura como comisaria, la socialista y el valencianista señalaban la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su ausencia en los momentos clave de la crisis.

Esteban González Pons aseguraba lo que entiende como una “contradicción terrible en la que incurrimos aquí al lamentar la muerte de más de 200 personas, incluyendo muchos niños, al tiempo que en la habitación de al lado premiamos con una vicepresidencia de la comisión a la ministra que en el gobierno de España es la competente en inundaciones”. Por eso, añadió, “como valenciano ruego al grupo socialista que tenga la sensibilidad de proponer otra candidata como comisaria”.

Insistía con preguntas como: “¿La ministra competente va a ser ascendida cuando todavía hay cuerpos sin recuperar debajo del barro? ¿Solo yo veo, ustedes no, la inmoralidad que esto representa?”. Finalmente, González Pons extendió de cierto modo las responsabilidades al asegurar que “las instituciones no han estado a la altura del desastre”, en una crítica velada al Gobierno de Carlos Mazón. “Creo que sin distinción de colores políticos, debemos pedir perdón, y ustedes no, pero yo sí, como político valenciano, pido perdón”, añadió.

Por su parte la socialista Sandra Gómez hablaba en su discurso de muertes “evitables si la Generalitat Valenciana les hubiera evitado a tiempo”. Añadía que el cambio climático “no solo robará en el futuro, sino que mata en el presente, y necesitamos planes de resiliencia ya para defendernos”. También tachó de “mala política” el hecho de que Carlos Mazón estuviera las primeras horas de la tarde ofreciendo el cargo de directora de radiotelevisión valenciana a una periodista porque “entiende que el poder es regalar cargos en privados de restaurantes en lugar de asumir responsabilidades y deberes con sus ciudadanos y ciudadanas”.

La eurodiputada socialista concluía afirmando que el pueblo valenciano, “del que puedo decir con orgullo que es el mío, se puso las botas y con las palas asumió ese deber que no encontró en mi gobierno autonómico, y ahora nos toca”. “Nuestras botas y palas son el plan de reconstrucción que necesita de la agilidad de esta cámara, estemos a su altura y saquemos el barro y que recuperen sus vidas”, concluyó.

Finalmente, Vicent Marzà dijo sentir “mucha vergüenza de que se utilice partidistamente el dolor, que se utilicen las muertes de más de 200 conciudadanos valencianos”, y ha señalado directamente al PP afirmando que hace un uso partidista “para quitarse la culpa de encima, y no ser responsables en dar soluciones”.

El eurodiputado recriminó: “No tiene ningún sentido que se intente culpabilizar a otros mientras no se asumen las responsabilidades, cuando el pueblo valenciano sabemos quién es el culpable, sabemos perfectamente que más de 200 muertes eran evitables, que se tendría que haber avisado a la población, que había los conocimientos técnicos para hacerlo, y no se hizo. El PP no va a poder quitarse esa culpa de encima, señores del PP, no jueguen al partidismo, asuman la responsabilidad, y quiten del gobierno valenciano al señor Mazón, es el culpable de esta situación, de las víctimas humanas, no pueden consentirlo”.

También ha reprochado a la extrema derecha de Vox, a quien ha acusado de “salva patrias”, ya que “ustedes fueron los que eliminaron la Unidad Valenciana de Emergencias, por negacionismo, el negacionismo mata”.

Por otro lado, se ha referido a los socialistas advirtiéndoles que “es fácil asumir también que los valencianos y las valencianas hemos sentido que no ha llegado a tiempo la ayuda, que aunque las competencias son claras y la culpabilidad es del PP, también tenemos la necesidad de que llegue la ayuda desde el primer momento y apartar a un gobernante negligente que no estaba protegiendo a su población”.

Finalmente, Vicent Marzà ha pedido que las instituciones europeas no pueden fallar. “Hemos estado abandonados por todas las instituciones, por eso hago un llamamiento claro aquí, no nos abandonen al pueblo valenciano, vamos a seguir de pie porque somos un pueblo trabajador, y unido y luchador, pero necesitamos su ayuda inmediata”, ha dicho.