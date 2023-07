Mazón afirma que Feijóo debe ser presidente del Gobierno y Puig asegura que los valencianos “han reaccionado”

Los líderes y candidatos de la formaciones en clave valenciana han valorado los resultados de las elecciones generales donde en la Comunitat Valenciana han arrojado un resultado de 13 diputados para el PP, 11 para el PSPV, 5 para Vox y 4 para Sumar.

El president de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha manifestado que, tras los resultados del 23J, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “ahora debe ser presidente del Gobierno y nadie debe bloquear España”.

En un mensaje en Twitter, Mazón ha dado las gracias “a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que han hecho del PP la primera fuerza en las elecciones del 23J”.

Ahora @NunezFeijoo debe ser Presidente del Gobierno y nadie debe bloquear España. — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) 23 de julio de 2023

En la sede del PPCV han comparecido ante los medios de comunicación el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, y el vicesecretario de Organización del partido, Juan Francisco Pérez Llorca, que han considerado que estas elecciones “confirman que el cambio de Mazón en la Comunitat Valenciana es un cambio global”.

Este lunes, ha dicho, la Ejecutiva del PPCV al completo estará “en Madrid, en la calle Génova, para decirle a Alberto Núñez Feijóo gracias por haber dejado Galicia y abandonado todo aquel confort para permitirnos un resultado que nos permite ganar 47 diputados”.

PSPV

Por su parte el líder del PSPV y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que “los que ahora tienen la legitimidad para gobernar la Comunitat Valenciana”, en referencia al nuevo Consell de PP y Vox, “han de saber gobernar sabiendo que prácticamente el 50% de la Comunitat no está de acuerdo con su Gobierno”.

Puig se ha referido al resultado de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y ha admitido que “en gran medida fueron un golpe” para el PSPV teniendo en cuenta que, ha asegurado, había “conseguido mejorar la vida de los valencianos durante ocho años”.

“Ahora, los valencianos, ante el retroceso que significaba el Gobierno de la derecha y la extrema derecha, han reaccionado de una manera positiva”, ha considerado.

Para Puig, el PSPV “continúa avanzando, aumentando su apoyo de los valencianos”: “Todavía somos más alternativa en la Comunitat Valenciana, y sobre todo vamos a contribuir como veníamos haciendo a la configuración de un Gobierno progresista en España”.

Asimismo, ha destacado que uno de los dos escaños que ha ganado el Partido Socialista en el Congreso respecto a los comicios de 2019 ha sido por la Comunitat Valenciana.

“Es una noche de satisfacción; siempre que no se gana no se está absolutamente satisfecho y no lo estamos, pero en las circunstancias tan difíciles estamos convencidos de que ha sido un paso adelante, la sociedad valenciana ha estado a la altura de las circunstancias y ha dicho claramente que no quiere un Gobierno de la derecha y la extrema derecha”, ha subrayado Puig.

Vox

El cabeza de lista de la extrema derecha de Vox al Congreso por València, Carlos Flores, ha que los resultados de estas elecciones “abocan a España a uno de los peores escenarios imaginables: el de la ingobernabilidad”, pero ha recalcado que “no hay ningún motivo de preocupación por el futuro de Vox porque es ”un proyecto civilizatorio e integrador a largo plazo“. ”Arriba los corazones, esto sigue“, ha recalcad.

Compromís

La cabeza de lista de Compromís-Sumar al Congreso por Valencia, Àgueda Micó, ha celebrado los resultados conseguidos este 23J y ha prometido ser “la voz de todos los valencianos y valencianas” y ser “decisivos” para “frenar a la extrema derecha”. En este sentido, Micó ha insistido en que los votos conseguidos van a ser “decisivos” para frenar a la extrema derecha y “necesarios” para conformar un gobierno “valiente” y de “izquierdas” en España. Además, esta presencia va a permitir “defender los intereses de todos y cada uno de los valencianos y valencianas”.