Global Omnium y Fundación Empresa y Clima presentan el Informe sobre las Emisiones de CO2 en Madrid

La Fundación Empresa y Clima, con la colaboración de Global Omnium, presentó ayer en el campus IESE en Madrid la presentación del Informe Anual sobre las Emisiones de CO2, un acto de gran relevancia en el ámbito de la sostenibilidad y el cambio climático.

Dionisio Garcia Comín, Vicente Fajardo y Juan Luis Pozo CEO, Director General de Global Omnium y director de Sostenibilidad Corporativa (CSO) de Global Omnium acompañaron a la Directora de la Fundación Empresa y Clima, Elvira Carles y al director del IESE José Luis Suárez en la presentación del informe que bajo el título “Descarbonización de la economía” concitó la presencia de destacados expertos y líderes en el campo de la sostenibilidad.

La conferencia tuvo como objetivo principal abordar la evolución reciente y el impacto de la nueva regulación europea en relación con los objetivos de neutralidad de carbono y su influencia directa en la competitividad empresarial. Además, se discutieron las implicaciones de las nuevas Directivas (CSRD) y Reglamentos, así como las posibles modificaciones que surgirán como resultado de los acuerdos y conclusiones de la próxima Conferencia de las Partes (COP28), programada para celebrarse del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en los Emiratos Árabes.

Este evento es un hito en la preparación para la COP28 y ha demostrado el compromiso de la comunidad empresarial y académica en la búsqueda de soluciones efectivas para combatir el cambio climático y avanzar hacia un futuro más sostenible. Con un claro mensaje: cuanto antes las empresas comiencen a registrar sus huellas de carbono, podrán establecer un año base de emisiones sobre el cual se deberá reducir un porcentaje, una medida que será obligatoria en el futuro. Realizar este cálculo lo antes posible ofrece a las organizaciones un mayor período de tiempo y requiere menos esfuerzo, ya que a lo largo de los años se implementarán medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El conocimiento compartido y las ideas presentadas durante esta conferencia prometen desempeñar un papel fundamental en la toma de decisiones futuras en el ámbito de la sostenibilidad y la regulación climática en Europa.

A continuación, destacamos las principales declaraciones de los ponentes.

- El Profesor Pietro Bonetti, experto en sostenibilidad, destacó la importancia de revelar información financiera relevante a inversores, ya sea relacionadas con actividades ESG o comerciales regulares. También subrayó la necesidad de estándares para aclarar cuándo la información ESG es importante y cómo pueden influir en la presión del mercado y su implementación. Es un enfoque valioso en la gestión de riesgos y divulgación.

- Gema Sánchez de EFRAG compartió información crucial sobre la estrategia de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático y el nuevo marco para las empresas europeas, resaltando la importancia de alinear los objetivos climáticos con la estrategia empresarial.

- Juan Luis Pozo, CSO Global Omnium, “La mitad de la población no tiene conocimiento del término ”huella de carbono“. Tan solo el 12% de las empresas se compromete con la neutralidad climática debido a la proliferación de prácticas engañosas, como el ”greenwashing“. En GO2 Global Omnium, continuaremos nuestro compromiso con la educación y la sensibilización, enfatizando la introspección. No pretendemos generar alarma, lo cual no es necesario ni adecuado, pero sí buscamos promover la conciencia y la vigilancia”.

- Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima, quien presentó el libro de emisiones mundiales, ofreciendo una visión integral de la situación actual. Mencionó que, en el año 2021, las emisiones aumentaron en comparación con el año 2020, que fue un año inusual debido a la pandemia. Sin embargo, si excluimos el año 2020 y comparamos con el año anterior, 2019, la tendencia sigue siendo a la baja, lo cual es una señal positiva. En España, se observa una situación similar a la de Europa, con fluctuaciones debido a las condiciones climáticas, como lluvias y vientos fuertes, que afectan el suministro de energía eólica y, en consecuencia, el consumo de energía.“

- Noelia María Arroyo Hernández, alcaldesa de Cartagena, cerró el acto con una perspectiva local, hablando sobre el camino hacia la neutralidad y el papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático.

Acerca de la Fundación Empresa y Clima:

La Fundación Empresa y Clima es una organización comprometida con la promoción de la acción empresarial y la sostenibilidad medioambiental. Esta fundación se dedica a fomentar la colaboración entre empresas y a impulsar iniciativas que aborden el cambio climático y promuevan prácticas empresariales sostenibles.

Acerca de Global Omnium:

Global Omnium es una compañía con más de 130 años de experiencia en la gestión eficiente de servicios públicos de gestión de los recursos hídricos y la sostenibilidad, donde hemos incorporado los mayores ratios de eficiencia gracias a la transformación digital y a la innovación. Global Omnium es líder nacional en la prestación de servicios públicos esenciales, estructurando su actividad en tres pilares: Ciclo integral del agua, Turismo sostenible y Tecnología e innovación.

Como entidad global prestadora de servicios públicos esenciales tiene un compromiso cierto y un liderazgo en la lucha contra el cambio climático, aportando soluciones tecnológicas para hacer posible lo imposible en materia de cálculo, reducción y compensación del impacto negativo de la huella de cualquier actividad.

Acerca del IESE:

El IESE Business School es una destacada institución de posgrado en negocios con sede en Barcelona, España, fundada en 1958. Goza de una reputación internacional por su excelencia académica y su compromiso con la ética empresarial. Ofrece una variedad de programas de posgrado, promueve la investigación en negocios y gestión, y tiene campus en diversas ubicaciones globales. Su enfoque en valores éticos y responsabilidad social es un distintivo importante de su educación.