Mónica Oltra apunta que el 30% de los 726 muertos en residencias valencianas son usuarios de centros "de dos empresas"

La vicepresidenta valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha apuntado este miércoles que "el 30% de los 726 fallecidos en residencias lo han hecho en centros de dos empresas", por lo que ha insistido en que "es una cuestión de mercantilismo". También ha defendido las pruebas periódicas a los trabajadores, aunque ha reconocido que "se tendrían que haber hecho antes".

"La gestión pública cuida más a las personas, mientras a determinadas empresas sátrapas y piratas les importan solo sus beneficios", ha reiterado en el pleno de Les Corts en respuesta a dos interpelaciones de PP y Cs sobre el modelo de residencias de la Generalitat. Ha comparado así las 77 muertes en la de Alcoi (Alicante) con el único fallecimiento en la Carmen Picó de Alzira (Valencia).

Ante las críticas por la falta de pruebas, ha recordado que la resolución de su Conselleria establece que es obligatorio que el personal de residencias se someta a las que marquen las autoridades sanitarias. "No es algo a lo que puedan decir 'no' porque es un ámbito muy sensible", ha recalcado.

Oltra (Compromís) sí ha constatado que llevan "muchos meses intentando" que esas pruebas periódicas se lleven a cabo y ha confiado en su puesta en marcha en el departamento de Elda (Alicante) ante su situación epidemiológica "muy complicada". "Reconozco que se tendrían haber hecho antes, no entiendo algunas resistencias", ha subrayado.

También ha afeado a la oposición que defienda a "solo una parte" de las residencias: "El sector no es solo AERTE, es más amplio que esta patronal, ustedes solo ven la empresa". Y ha ironizado que "es bonico que PP y Cs presenten "la misma iniciativa en la misma sesión, pero no es muy útil".

Dirigiéndose a Cs, ante sus quejas por la falta de inversión en residencias y por "no construir ninguna pública desde 2015, la también portavoz del Consell ha confiado en que "pronto habrá más inversiones en infraestructuras". "Nos van a votar a favor de los presupuestos porque son muy colaborativos", ha dicho sobre el apoyo de Ciudadanos a las cuentas de la Generalitat para 2021.

Y ha hecho hincapié, contra las críticas por estar "desaparecida" en la primera ola, en que estuvo "14 horas al día gestionando los servicios sociales, que no son solo las residencias", además de lamentar que se haya generado una "toxicidad informativa" sobre esto.

En su intervención, la diputada de Cs María Quiles ha lamentado que "los residentes seguían muriendo mientras Oltra se peleaba por los presupuestos" y ha asegurado que "el problema no es de la titularidad de las plazas, sino de la titularidad de la conselleria". Le ha exigido que rectifique porque "no ha estado a la altura" y se ha preguntado si "la vicepresidenta es una mujer florero" en la Generalitat.

"Usted no da ni un palo al agua"

Por otra parte, la portavoz adjunta del PP Elena Bastidas ha criticado a la vicepresidenta por no tener un modelo nuevo de residencias, ya que "su modelo es más Blasco y más Cotino". Ante esto, Oltra ha replicado que la diputada ha reclamado 18 veces documentación a su Conselleria y "solo la ha recogido una vez", por lo que le ha afeado: "¿Cómo va a conocer el modelo si usted no pega un palo al agua?".

Así se han pronunciado ambas durante la interpelación en Corts de Bastidas a Oltra. La diputada 'popular' le ha reprochado: "Abra los ojos de una vez, asuma la realidad y recuerde que usted es la que venía a gobernar con valentía".

"Sin embargo, ahora solo vemos cobardía, porque sigue mirando hacia otro lado y es la sociedad valenciana la que ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que les han estafado, porque usted no ha abierto ni una sola residencia, no ha creado ni un solo centro de día, llegó tarde en la primera ola, y en la segunda no impulsan las medida que demanda el sector", ha agregado.

Además, respecto al modelo de residencias, le ha afeado que "solo hubo una consellera que quiso hacerlo", Asunción Sánchez Zaplana (la última del PP), y ha afirmado que Oltra "vive de rentas" y se ha "beneficiado" de la sentencia judicial que tumbó el modelo.

Ante estas acusaciones, Oltra ha manifestado que "resulta difícil subir a este estrado y mantener un nivel más o menos institucional" ante lo que Bastidas dice, "la manera en que se expresa y la desmemoria de la que hace gala sobre la gestión del PP".

"Encima me dice que tuve la suerte de que el Tribunal Superior tumbara el modelo que pusieron ustedes en marcha, pero ¿cómo puede ser tan cínica?", ha aseverado. "Cuando yo llegué me encontré 2.148 personas sin cobertura residencia. ¿Qué tenía que hacer, sacarlos de las residencias?", se ha preguntado, al tiempo que ha agregado "igual ustedes hubieran hecho eso, porque a ustedes lo único que les interesaba era el modelo de los amiguetes".

Igualmente, le ha afeado que "de 18 peticiones que ha hecho, para las que han estado funcionarios trabajando solo para usted, solo ha recogido una". "Cuando usted venga a por toda la documentación que tiene pendiente, igual se entera de algo", le ha espetado.