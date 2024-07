Morant afirma que el PP podrá encontrar apoyos en el PSPV si abandona la agenda ultra y empieza a derogar leyes

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha ofrecido al PP el apoyo de los socialistas para aprobar leyes “buenas para los valencianos” tras romper Vox el pacto con los populares en la Comunitat Valenciana y dejar al PP gobernando en solitario la Generalitat. Pero la lideresa socialista ha afirmado que para ello debe “abandonar la agenda ultra” y reclama al president Carlos Mazón que derogue las leyes pactadas con la ultraderecha como la 'Ley de Concordia' que “blanquea el franquismo”.

En una entrevista en À Punt Morant ha parafraseando al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha afirmado que está “contenta” y “la sociedad valenciana está contenta y aliviada”. Por el contrario asegura que “el sorprendido es Mazón” porque ha sido Vox quien ha roto el pacto y ha señalado “la tristeza de Mazón, porque estaba a gusto con Vox”.

Diana Morant ha declarado que “si el PP se sale de la hoja de ruta ultra tendrá el apoyo del PSPV, pero no si continúa con los recortes sociales y leyes que vulneran las libertades y derechos de los valencianos”. Por ello ha insistido en que si Mazón no deroga todas la leyes aprobadas junto a la extrema derecha “es porque el PP no necesitaba a Vox para ser ultra, sino que ya lo era”. Con todo también ha advertido la lideresa socialista que “veremos si la hoja de ruta cambia, o si mantiene el programa de gobierno con apoyo del PP”.

Diana Morant no ha pedido un adelanto electoral pese a afirmar que el PSPV “está preparado”, y ha reconocido la “legitimidad” del gobierno del PP de Mazón, e incluso también la legitimidad de que gobierne en minoría. No obstante lo que ha rechazado es “que Vox entre a las instituciones de la mano del PP” y lamentaba que “si hoy Mazón dice que puede gobernar sin vox, ¿por qué empezó a gobernar con Vox?”. Por ello la también ministra de Ciencia ha pedido al PP en referencia a los ayuntamientos a que “revise los gobiernos de coalición y que expulse a Vox de las instituciones”.