20 audiovisuals infantils per sobreviure a un nou confinament

L’audiovisual infantil malgrat moure milions de dòlars i ser dels productes culturals més rendibles continua sent un considerat, encara hui en dia, com la literatura infantil i juvenil, un gènere menor. Algunes de les pelis que recomanaré han estat nominades als Òscar, als Annecy o als Emmy i no n’hauràs sentit a parlar mai, d’altres segurament les vas vore de xicotet. En qualsevol cas si estàs llegint açò prepara’t per a un nou confinament amb bon cinema en família.

Començarem pel principi. És molt difícil, sinó impossible, en l’actualitat evitar l’ús de l’audiovisual infantil. Estes línies no busquen respondre si ho fem bé, ni la quantitat d’hores, ni si millor vore-ho a la televisió o a la tauleta digital, en este article només pretenc que com a famílies siguem conscients del consum audiovisual infantil que realitzem i que aquest siga un espai d’acompanyament, d’aprenentatge, de qualitat i de felicitat.

Desconec si ens tornaran a confinar però pense que amb aquestes reflexions es pot contribuir, més enllà del confinament, a trobar algunes idees que, en la meua opinió, poden ser interessants i que personalment a mi m’estan servint en l’etapa que compren el segon cicle de l’educació infantil (3, 4 i 5 anys). Aquesta és la meua experiència.

Les 10 regles

1) Sempre cal fer una selecció prèvia, no ho deixem a l’atzar

2) Cal escollir i compartir títols amb les xiquetes o xiquetes

3) Evitem visionats infinits. Les històries comencen i acaben.

4) Filmin és un paradís audiovisual, explora’l

5) Els infants adoren els curtmetratges. Et sorprendran.

6) El món és divers, explora diferents temàtiques i estètiques

7) Parla de les pelis amb els teus fills o filles

8) Una pel·lícula basada en un conte és una porta als contes

9) Acompanya els infants en el visionat, estigues al seu costat

10) Aposta per la llengua més dèbil, el plurilingüisme és un regal.

La meua parella és mestra i una apassionada de la literatura infantil i juvenil i això és una sort per a tota la família. També per a mi que compartint eixa passió pel foment lector he iniciat una espècie de foment cinèfil domèstic. De fet hem acabat fent el que podríem anomenar un festival de cine a casa.

Eixe festival de cine a casa, en la meua opinió, l’hem de fer tots, com fem la compra setmanal, i cadascú s’ha de fer el seu. Hem de ser conscients i coherents sobre la importància de l’audiovisual que consumim i del que consumeixen els nostres xiquets i xiquetes. De la mateixa manera que a molts ens ha horroritzat la idea d’un menú Telepizza diari també ens hauria d’horroritzar un consum continuat de Disney Channel, Clan TVE, o, Netflix i Youtube Kids etc.

Òbviament no passa res per menjar ocasionalment en una gran cadena de menjar ràpid però igual que basar la dieta alimentària en este tipus de menjar ens causa rebuig general a una majoria, ho hauria de fer un consum no conscient d’aquestes cadenes o plataformes digitals. La dieta mediàtica d’un infant ha de ser diversa i hem de donar elements per poder vore i gaudir de diferents tipus d’audiovisuals. Crec que només així aconseguirem una alimentació audiovisual saludable. És per això que nosaltres, com a adults, és molt important que fem una selecció prèvia, una dieta mediàtica, respectant també les seues preferències, del que volem que els nostres fills i filles consumisquen audiovisualment.

Siga quin siga el teu criteri, que siga «el teu» com a mare o pare, i no el de Disney o Youtube Kids qui eduque audiovisualment a l’infant. Ser apropiat per a una edat no implica que s’haja de consumir perquè, no ens equivoquem, l’audiovisual no només entreté, l’audiovisual té un poder enculturador impressionant: transmet valors, vocabulari i llengua, educa en les relacions de poders, crea mites, reforça els rols, estableix patrons de joc i tot això ho fa sigues conscient o no, en confinament o no. No es tracta d’evitar Disney o Youtube, que tenen també productes fantàstics en el seu catàleg, es tracta d’entendre estos gegants de l’audiovisual com una opció entre moltes, no l’única.

És important, almenys al principi, en proposar un contingut nou, visionar-lo i comentar-lo amb les vostres filles o fills. És possible que et semble un rotllo però si no t’agrada el contingut, ni et desperta el més mínim interés, el més raonable seria que tampoc li’l posares. Una xiqueta o un xiquet pot necessitar repetir una i altra vegada un mateix contingut audiovisual per a explorar i entendre els diferents significats d’una narració complexa com una pel·lícula de 90 minuts. És molt millor que el puga compartir amb tu, per això, si has vist el contingut, en els següents visionats naixeran milers de preguntes i converses i vore un contingut audiovisual servirà per a aprendre coses noves en casa. Eixes converses amb tu sobre un contingut que és cultural són un regal que li estàs fent.

Després d’estes recomanacions generals ara ve allò que tothom espera de qualsevol article sobre pelis i series, el llistat dels 20 continguts que no et pots perdre, el nostre festival de cine a casa.

Algunes són novetats, altres són clàssics, i excepte «Tumble Leaf» i «Snowy day» totes estan doblades en versió en català/valencià. Encara que no les podràs trobar en esta versió a Amazon Prime, Disney Plus o Netflix no et serà complicat trobar-les si busques un poc més enllà. Totes les les recomanades en Filmin i Pack Màgic estan disponibles en estes plataformes en versió en la nostra llengua. Com hem dit anteriorment el plurilingüisme és un regal.

1. Grúfal (Amazon Prime i Filmin)

Una obra mestra de la literatura infantil angolsaxona amb text de Julia Donalson i música de René Aubry adaptada a la pantalla. És, sense dubtes, el millor curtemtratge audiovisual infantil per a tots els públics. També té una segona part anomenada la Grufaleta. Posa’l hui mateix, és un èxit garantit.

2. Room on the broom (Amazon Prime i Filmin)

De la mateixa producció que el Grúfal, i amb una animació brillant, la bruixa de la granera és una faula d’ensomni sobre l’amistat i el treball cooperatiu. No existeixen monstres capaços de lluitar contra el treball en comú d’uns animals i una bruixa que es fan amics.

3. El meu veí totoro (Netflix)

Un clàssic imprescindible del cinema infantil. Un dels millors continguts que podeu vore amb els vostres fills i filles. Hayao Miyazaki en estat pur. No pot faltar. Deixeu volar la vostra imaginació amb el món rural japonés a través de les germanes Mei i Satsuki.

4. Snowy Day (Amazon Prime)

Adaptació del conte d’Ezra Jack Keats sobre el regal diversitat cultural a Nova York i l’essència del Nadal. Més enllà del Pare Noel també hi ha audiovisual nadalenc. Un moment meravellós, tendre i senzill.

5. Minuscule (Amazon Prime)

A banda dels grans animals, els animals minúsculs també són sorprenents. Una aventura contada a través d’unes marietes ben reals i inquietes. Una aposta molt original per explorar per diferents llocs del planeta els detalls de la natura més minúscula.

6. Tumble Leaf (Amazon Prime)

Una serie sobre una rabosa blava i les seues aventures d’una estètica exquisida i màgico-científica per començar a fer-se preguntes en un món que està fet per se explorat. Un contingut excepcional dintre de l’animació feta per una plataforma audiovisual.

7. Babe el Porquet Valent (Netflix)

Un altre clàssic que necessita ser recuperat. Una reflexió sobre l’especisme i la cadena tròfica. Ideal si voleu començar a respondre preguntes sobre l’alimentació i desmuntar els límits d’allò preestablert.

8. Lorax (Netflix)

El canvi climàtic el produïm amb les nostres accions depredadores del territori. Els vostres filles o fills no voldran que es talle un arbre mai més i no els podreu fer canviar d’opinió. Quan abans ho sàpiguen millor.

9. Inside Out (Disney Plus)

Un nou clàssic de Disney. La psicologia d’una xiqueta contada des de dintre de les emocions en una aventura per la imaginació. Una lliçó també per als adults sobre el funcionament del pensament infantil.

10. Mary Poppins (Disney Plus)

Un clàssic de Disney que continua vigent. Ideal per fer volar la imaginació amb cançons eternes i el riure contagiós mentre vius una crisi bancària i les sufragistes lluiten pels drets de les dones. Es deuria fer una adaptació per al segle XXI? Jo crec que sí.

11. Kirikú i les bèsties salvatges (Filmin)

Un altre clàssic del cinema francés. Una obra sublim i diferent situada en l’escenari africà que no pot faltar dintre de l’imaginari divers dels teus fills o filles. Amb la música meravellosa de Youssou Ndour i una estètica i un imaginari sorprenentment universal.

12. Spirit (Netflix)

Una pel·lícula sobre l’oest americà. Ideal per desmuntar mites sobre indis i vaquers, reflexionar sobre la llibertat i repensar el que significa realment el progrés humà. Si els agrada molt segurament acabaràs reflexionant de tot això mentre visites una hípica.

13. El bosc de Haquivaqui (Filmin i Pack Màgic)

La utopia entre els animals és possible al Bosc de Haquivaqui. Un retrat del bosc animal amb una senzillesa i una tendresa que fa creïble que un món millor i just no només és possible sinó que és real. Kant ho haguera posat als seus fills o filles. El doblatge en català occidental és captivador.

14. Stick man (Filmin)

De la mateixa productora que el Grúfal. El branquilló és l’espectacular història d’un pal de fusta que torna a casa. La imaginació dels infants és infinita, alguns no perden mai aquesta capacitat i es dediquen a fer audiovisuals com aquest. Increïblement bell i èpic pal de fusta.

15. Dimanche (Filmin)

D’entre tots els curtmetratges disponibles a Filmin «Dimanche», és una metàfora sobre els dies de la setmana, amb una estètica molt original i una música a l’altura que és una xicoteta obra d’art sobre un nou món. Si ets vertaderament cinèfil explora els curts infantils. Dimanche podria estar exposat a un museu.

16. Anem a caçar a un ós (Filmin)

L’adaptació del conte de Michael Rosen il·lustrat per Helen Oxenbury és una demostració que no calen efectes especials sinó afectes especials. Una animació clàssica i una història mínima són més que suficients per fer una obra mestra si els ingredients són els adequats per a l’aventura.

17. El vent entre les canyes (Filmin i Pack Màgic)

Una recopilació de curtmetratges diferents on els rols del contes no són els clàssics. Les xiques poden ser cavallers i el drac pot ser amic teu. La nova normalitat en la literatura infantil és això.

18. Catacric catacrac (À Punt)

Una autènctica meravella de l’audiovisual valencià. Una forma d’introducció a les rondalles d’Enric Valor. Imprescindible si vols que els teus fills i filles aprenguen a estimar i somiar el territori on viuen. Si vols que els teus parlen en valencià no deuria faltar en ta casa.

19. Les tres bessones (Amazon Prime i Filmin)

Una serie de producció catalana per a redescobrir i reinventar els contes infantils. Les tres bessones són ja un clàssic de clàssics i una porta per a la literatura infantil i juvenil universal. La infància mai pot passar de moda i les tres bessones en són el millor exemple i en la nostra llengua.

20.

Com no pot ser d’altra manera aquest llistat està incomplet. Segur que tu mateix pots completar-lo amb una pel·lícula fascinant per vore amb els teus fills o filles i que no figura entre les 19 anteriors. Compartix-la en xarxes socials o entre amigues i amics i així tots podrem gaudir de continguts i cinematografies diferents que encara no hem descobert o que encara està per estrenar.

Evidentment em queden moltes per recomanar. Per exemple podríem fer un llistat sencer de clàssics del cinema Meliés, Keaton i Chaplin, o un altre de pel·lícules més experimentals com la brasilera «O Menino e o Mundo» o la romanesa «L'Extraordinaire Voyage de Marona» films que deixen, fins i tot a l’adult, sense alè, també un llistat dels millors curtmetratges o un llistat dels millors films a Filmin i Pack Màgic. Però això, si vos sembla, deixem-ho per a un nou article. Continuarà.