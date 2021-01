Ecologia històrica de la pandèmia

Les epidèmies no són fenòmens naturals, sinó resultat de la interacció humana amb l'entorn. Per això, les malalties infeccioses humanes són fenòmens històrics, socials i culturals, d'aparició relativament recent si ho considerem des d'una llarga perspectiva. Sabem que els homínids van aparèixer fa més de 2 milions d'anys; l'homo sapiens i el neanderthalensis fa més de 100.000 anys i tots dos es van expandir pel continent europeu fa uns 40.000 anys. Fa uns 25.000 anys que els neandertals es van extingir i l'homo sapiens va passar a ser l'única espècie humana sobre la terra. En aquesta llarga protohistòria sabem que les primeres epidèmies humanes són molt més recents: van sorgir en el context de l'anomenada revolució neolítica fa uns 3 o 4 mil anys quan les primeres societats urbanes, els primers imperis, el comerç, l'agricultura, la ramaderia, l'esclavitud i les guerres van transformar les interaccions i relació entre els humans i l'entorn, creant les condicions per a les infeccions i epidèmies, incloent el salt a l'espècie humana de zoonosis que abans afectaven animals. La pesta va adquirir una dimensió al·legòrica, el quart genet de l'apocalipsi, que assotava implacable en ones pandèmiques a les poblacions antigues i medievals.

Amb l'expansió colonial i el canvi ecològic propiciat per la primera globalització, quan els imperis europeus es van expandir per Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania entorn a el segle XVI, noves malalties i pandèmies van assolar el món. La sífilis, la pigota, la pesta. La pigota es va convertir en el botxí de les poblacions de l'Antic règim, va devastar comunitats indígenes i poblacions de tot el món. Atenuada la pigota, van ser el còlera, la sífilis, l'alcoholisme i la tuberculosi les principals pandèmies en el context de la revolució industrial. Totes aquestes malalties estaven estretament relacionades amb les condicions de vida dels amuntegats barris obrers i de la misèria industrial. L’higienisme, el desenvolupament social, les vacunes i els antibiòtics van fer molt per fer front i neutralitzar els condicionants socials d'aquestes malalties. Però en 1918, en temps de fam, postguerra, migracions, refugiats i misèria, la grip va avisar de la nova amenaça: els virus, que eren inaccessibles a les noves eines terapèutiques.

Des dels seus orígens a la fi de segle XIX, la microbiologia va explicar que les infeccions es deuen a la transmissió o contagi de virus i bacteris. Avui sabem que també hi ha proteïnes infeccioses. La lògica reduccionista condueix a l'objectiu d'eradicar els patògens, és a dir, exterminar o matar els gèrmens que provoquen aquestes infeccions. Però avui també sabem que l'estratègia d'eradicació i extermini de virus i bacteris és absurda i errònia. L'èxit inicial d'antibiòtics, sèrums i vacunes va portar en els anys 1950 a eminències mèdiques a vaticinar que aquesta caça de microbis acabaria amb les infeccions humanes. Però la natura sempre és més poderosa que la tecnologia humana i exterminar un ésser viu trenca equilibris naturals molt delicats i complexos. L'historiador de la medicina Mirko Grmek va proposar el concepte de patocenosi per indicar que les malalties no són ens aïllats, sinó que formen part d'un sistema dinàmic del conjunt de malalties que afecten una societat en un moment donat. Molt abans, el 1865, deia el gran fisiòleg francès Claude Bernard que no hi ha una altra manera de dominar la naturalesa que coneixent-i obeint les seues lleis.

El període d'optimisme terapèutic que va coincidir amb la Guerra freda (1945-1989) va esclatar amb la caiguda del mur de Berlín, amb les conseqüències pernicioses de la globalització neoliberal. El primer avís va ser la SIDA, després l'Ébola i ara les pandèmies de coronavirus actuals. Cada període històric ha tingut les seus grans pandèmies; totes elles van marcar una època i van actuar de forma substancial en els processos de canvi social i històric. Ara és la pandèmia de COVID-19, una pandèmia de la globalització, en context de crisi mediambiental, canvi climàtic, migracions i hiperpoblación.

Cada moment de el passat, cada període històric ha hagut d'afrontar la xacra de la malaltia amb formes d'organització assistencial, amb les reformes socials i amb investigació mèdica. Aquest és l'enfocament, perquè per a prevenir-se de qualsevol epidèmia, l'objectiu no ha de ser l'extermini de l'microbi, sinó la resposta ecològica. Com ens ensenya la història, des dels filòsofs de la naturalesa de l'Antiguitat fins a l'ecologia actual, els humans no podem situar-nos més enllà de la naturalesa.