La joventut també llig

Tot i que hi ha una certa creença popular que diu que la gent jove no llig, la joventut és el grup d'edat més lector al territori valencià, tant en la lectura per oci com per treball o estudis. De fet, el percentatge de lectors disminueix segons avança l'edat. Un 71,5% de joves d'entre 14 i 34 anys llig llibres per oci en el seu temps lliure a la Comunitat Valenciana. A partir d'eixa edat la xifra es situa al voltant del 60% fins a aplegar al 54% en la població major de 65 anys.

Aquestes dades de l'informe Hàbits de Lectura i Compra de llibres a la Comunitat Valenciana - 2018, elaborat per la Fundació pel Llibre i la Lectura, mostren una realitat oculta darrere d'eixa llegenda urbana que diu que la gent jove no consumeix literatura, que estem a altres coses menys edificants.

El confinament va portar la taxa de lectura a Espanya a quotes històriques mai vistes, segons l'estudi Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2020, del Ministeri de Cultura i Esport. En aquesta ocasió també s'ha demostrat que la joventut de hui en dia és la més lectora. L'increment en l'hàbit de llegir durant els mesos que passàrem a casa es va donar principalment entre les persones menors de 35 anys, que escolliren el llibre per a fer front a les hores mortes del confinament.

La taxa de lectura entre persones de 14 i 17 anys va ser del 59%. Aplega fins al 65% en els col·lectius d'edat entre 18 i 24 anys i entre 25 i 34. Unes xifres que representen un significatiu augment de 9, 7 i 15 punts, respectivament, sobre l'any anterior. A més, és important destacar que part d'aquest creixement s'ha mantingut en la nova normalitat.

Tot i que l'augment de la lectura de llibres entre la població valenciana major de 14 anys que llig de manera freqüent té una trajectòria ascendent en els últims anys -ha passat del 38'6% en 2009 al 50,8% en 2020- encara queda molt per fer donat que, vist al contrari, el 49,2% de la població valenciana no llig llibres o ho fa de manera ocasional.

Una dada que també és preocupant ens la trobem quan preguntem per la llengua predilecta per a la lectura: un 90,5% de les persones lectores de llibres per oci al territori valencià prefereixen llegir en castellà, mentre que sols un 6,8% escull el valencià. Encara que de nou, és la joventut qui sorprén, ja que la preferència per la lectura en valencià és majoritària entre les persones de 14 a 24 anys.

Les dades parlen per elles mateixes: la joventut som el grup d'edat que més llig. No obstant això, hi ha una part del procés de la lectura en el qual les persones més joves quedem invisibilitzades. Parle de la creació literària. La joventut també podem aportar a la lectura escrivint, sobretot fent-ho en valencià per a intentar corregir les dramàtiques xifres sobre la lectura en la nostra llengua. També cal abordar l'assumpte amb perspectiva de gènere. Per això, des del Consell Valencià de la Joventut hem llançat la campanya del Dia Mundial del Llibre 2021 amb el lema "Joves i valencianes" amb l'objectiu de visibilitzar a les joves escriptores de la nostra terra i el seu magnífic treball.

Apostem per la lectura com a oci alternatiu. Apostem per la joventut com a professionals de l'escriptura. Apostem pel valencià per a contar les nostres històries.