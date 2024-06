Un nou pacte verd europeu pel País Valencià

Europa havia assolit un compromís amb la descarbonització i les polítiques verdes que hui està en perill per causa, d’una banda, de l’extrema dreta negacionista que l’ha convertit en una de les seues obsessions i, d’altra banda, per l’actitud de la dreta que cada vegada s’està tornant més retardatària, buscant obstaculitzar la implementació dels canvis estructurals necessaris i rebaixar l’enfocament del Pacte Verd Europeu. En estes eleccions europees ens juguem, entre moltes altres coses, fer retrocedir greument la política ecològica de la Unió Europea junt amb retalls en drets socials que ara per ara tenim consolidats.

Cal dir-ho ben clar: La descarbonització per a Compromís-Sumar no és només una aposta per fer front al canvi climàtic. És també cimentar una sobirania europea efectiva front a un món cada vegada més turbulent. L’autonomia estratègica que necessita Europa va hui directament lligada a una transició ecològica justa. El Nou Pacte Verd Europeu ha de suposar el retorn a una política industrial europea basada en la sostenibilitat i que puga fer front de manera equiparable a la que s’està desenvolupant en Xina o en EEUU. En este sentit, promourem recuperar el terreny i l’espai industrial perdut en matèries com plaques solars, turbines eòliques, electrolitzadors, bateries, cotxes elèctrics, sense oblidar en cap moment els microxips i semiconductors.

Però, a la vegada, el Nou Pacte Verd ha d’estar travessat pels principis i valors que són inherents al projecte europeu, com l’aprofundiment dels drets socials, la defensa de la democràcia, dels drets humans i de la igualtat de gènere. No podem introduir estos canvis tant importants sense pensar en tot moment que cal ajudar a totes les persones i els sectors socials que es veuen perjudicats pels mateixos.

Què significa en concret el Nou Pacte Verd?:

1.- Significa augmentar del 55 al 65% la reducció de les emissions previstes per al 2030, avançant una dècada la descarbonització completa de l’economia europea que estava prevista en l’anterior acord. Anem molt més espai d’allò que fa falta diuen tots els organismes científics.

2.- Vol dir una aposta per la electrificació garantint que un 80% de la generació elèctrica siga amb fonts renovables. Reforma del mercat elèctric canviant el sistema marginalista actual de fixació de preus, impedint que generació, transmissió, distribució i comercialització es concentren i monopolitzen en una sola unitat i fomentant tant l’energia ciutadana com el cooperativisme energètic, democratitzant l’energia tant en producció com en consum.

3.- Una inversió decidida en infraestructures ferroviàries que permeta rutes transnacionals modernes i assequibles tant per a passatgers com per a mercaderies. Tarifa plana en el marc europeu per al transport públic local i de rodalies i desplegament en totes les ciutats europees d’una potent xarxa de carrils-bici i per a vehicles de mobilitat personal.

4.- Promoure una transició justa cap a l’agroecologia a escala europea mitjançant un canvi d’orientació dels subsidis que beneficien en primer lloc a l’agricultura familiar, als xicotets agricultors, a les dones, als joves i als assalariats agrícoles deixant en un lloc secundari a les grans explotacions. Desenvolupar una llei europea de cadena alimentaria que assegure als llauradors i ramaders un preus justos.

5.- Impulsar el caràcter circular en la política industrial europea lluitant contra l'obsolescència programada, assegurant el dret a reparar i l’obligació de subministrar recanvis almenys durant 10 anys i avançant cap a una directiva d’envasos i embalatges que establisca en tota Europa el sistema SDDR (dipòsit, devolució i retorn).

6.- Mitjançant l’aplicació de la Llei de Restauració de la Natura, apostar per la protecció i la regeneració dels nostres boscos com el millor camí per a capturar el carboni atmosfèric, fomentant la interconnexió entre els habitats protegits per la Xarxa Natura 2000. Ratificar el Tractat dels Oceans de forma integral i recolzar la pesca artesanal i els sistemes de producció ecològica i de baix impacte.

7.- Creació del passe climàtic encaminat a finançar la renovació energètica tèrmica dels habitatges de pobles i ciutats que permeta canviar el seu sistema de climatització (calor i fred) afavorint tecnologies climàticament neutres com les bombes de calor mitjançant el pressupost del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) així com la Iniciativa Urbana Europea (I.U.E) per a facilitar una millor finançament directa als nuclis urbans.

Des de Compromís-Sumar estem segurs que Europa es troba davant d’una veritable cruïlla: O avancem cap una societat més respectuosa amb totes les persones i el medi ambient o ens faran retornar a polítiques de fa aproximadament un segle amb el feixisme i el nazisme.