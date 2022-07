Lo oportuno de recordar

Hace unas semanas se hizo pública una encuesta cuyo resultado a grandes rasgos me atrevo a calificar como “extraño”. Me explico: sobre la situación personal un alto porcentaje de respuestas la daba como Buena o Muy Buena, pero a la pregunta sobre la situación general un tanto por cien similar la definía como Regular o Mala. No seré yo la que critique las opiniones de nadie, pero no llego a entender esa visión crítica cuando las mismas políticas que han propiciado una ventajosa situación particular son aplicables a la sociedad en su conjunto. No voy a enumerar una a una todas y cada una de las medidas que desde 2015 en la Generalitat Valenciana y desde 2018 desde el Gobierno de España se han puesto en marcha para avanzar tanto en el bienestar social y económico de las personas como para protegernos en momentos de crisis como la pandemia del Covid-19 y ahora con la invasión rusa a Ucrania. Tenemos gobiernos cuyo principal objetivo es proteger a la ciudadanía y aportar todas las herramientas posibles para que cada uno de nosotros pueda seguir desarrollando lo mejor posible su proyecto de vida.

A través de la campaña “L’oportunitat està ací” desde el PSPV llevamos aproximadamente un mes informando y recordando a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana todas esas acciones, decisiones y avances que hemos implementado durante los 7 años del Consell de Ximo Puig. Insisto en “recordando” porque yo misma tengo la impresión de que el mundo comenzó con la pandemia. ¿Se acuerdan que hasta el 2015 pagábamos los libros de texto? ¿recuerdan que los afectados por hepatitis tenían que asumir el pago de su tratamiento? ¿recuerdan quien puso en marcha el programa Edificant para construir y reparar los colegios? ¿recuerdan?.

Estamos en tarea similar desde el PSOE para recordar las medidas implementadas por el Gobierno de España que por cierto repercuten muy directamente en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan cuando se aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional? ¿Recuerdan la liberación de la Autopista de Peaje AP7? ¿Recuerdan la reforma laboral?. Todo ello ha sido aprobado por el gobierno que preside Pedro Sánchez. Vale la pena que no lo olviden y estén atentos: “Gobernar para transformar”. Eso hicimos, hacemos y haremos.

Miren hoy uno de cada dos contratos de trabajo es indefinido (en el 2015 era 1 de cada 13); en la Comunitat Valenciana el paro ha bajado en más de 130 mil personas y tenemos mas de dos millones de personas afiliadas a la seguridad social; Somos lideres en creación de empresas e inversión extranjera; y España y su gobierno en conjunto tiene un reconocimiento internacional que para sí quisieran muchos.

Con muchas campañas electorales a mis espaldas sé que una buena gestión no es sinónimo de obtener el respaldo mayoritario de la ciudadanía, y mucho menos en tiempos de bulos y demagógica. Por eso es esencial que sigamos explicando y recordando una y mil veces los grandes logros conseguidos, recordar siempre es oportuno. Quienes no presentan propuestas alternativas y se dedican a criticar todo aquello que se plantea se valen de las medias verdades y de herramientas de inteligencia artificial para “jugar” con la psicología e influir en el comportamiento electoral.

Puede ser legal pero no es procedente que jueguen con las personas y menos si ello solo tiene como objetivo el beneficio propio. No cejaré jamás de reivindicar el sentido de la política, gobernar para la mayoría es la prioridad. Y ¿quiénes somos la mayoría? Sin duda las personas trabajadoras, y para todas hicimos, hacemos y haremos.