Ousmane Caayay, de refugiado en el Aquarius a hornero premiado en Alicante por su 'coca amb tonyina'

Pasados unos minutos de las seis de la mañana del domingo 17 de junio de 2018, este viernes hace cuatro años, llegaba a València la flotilla del Aquarius (el buque de rescate de la ONG francesa SOS Mediterranée llegó a puerto acompañado por los buques de la Armada italiana Dattilo y Orione). A bordo viajaban más de 600 migrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo unos días antes. Uno de aquellos refugiados era Ousmane Caayay, un adolescente de 17 años procedente de Gambia.

Ousmane apenas pisó València, ya que fue trasladado directamente a Alicante en autobús, donde apenas estuvo tres meses: “Cuando cumplí los dieciocho me enviaron a Castellón, donde me centré en estudiar y aprender español”. Su vida, como él mismo reconoce en declaraciones a elDiario.es, “da para escribir un libro, es muy larga”. Salió de Gambia en 2015 para dirigirse a Libia, donde estuvo trabajando durante años para poder pagar los 1.000 euros que le costaba el 'billete' para Europa -es decir, una plaza en una patera que no te garantizaba el éxito de alcanzar la 'tierra prometida'-.

Desde Castellón regresó a Alicante, donde se asentó y empezó a trabajar como panadero hace tres años, su primera ocupación en España: “Nunca lo había hecho, ya que mi experiencia era como carpintero”. Lo cierto es que llegó a este trabajo casi de casualidad, como reconoce Esperanza Ballesteros, de Panadería Ballesteros 'Horno Tradicional' de Benimagrell (Alicante) donde trabaja desde hace años: “Llevábamos un año buscando a alguien y surgió la posibilidad gracias a mi hermana, que trabaja con una organización de ayuda al refugiado de Elche, que nos comentó que tenían a dos personas que querían trabajar, y uno de ellos era Ousmane”.

“Al principio nos costó un poco por la barrera del idioma, pero poco a poco se fue asentando porque tiene mucha maña y es un gran profesional”, apunta Esperanza. Tan bien se le da el trabajo en el horno, que ha elaborado junto a Esperanza una coca amb tonyina -torta de atún- para el tradicional concurso de las 'Fogueres' de Alicante que ha resultado ganadora en el certamen.

Aunque no es la primera vez que Panadería Ballesteros se presenta a este concurso -en 2019 quedaron cuartos-, sí que es la primera vez que ganan: “Estamos sorprendidos por este reconocimiento”.

Una vida asentada en España

Ousmane está casado con una española con la que está esperando una hija. En cuanto a su situación administrativa, consiguió los papeles pero “los perdí”, aunque actualmente está regularizado. A sus 22 años, se encuentra totalmente asentado en Alicante, donde ha formado una familia, tiene un piso y una hipoteca.