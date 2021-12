Paola Antonelli y Philippe Starck, invitados de honor en el acto inaugural de València Capital Mundial del Diseño 2022

La Senior Curator del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA), Paola Antonelli, ofreció ayer jueves 9 de diciembre en el Palau de Les Arts Reina Sofía la conferencia con la que València inaugura su programación de actividades internacionales como Capital Mundial del Diseño en 2022. Su intervención se tituló “Design Rules: Activism, idealism, cynicism, and pragmatism in contemporary design”.

En el acto se entregaron los Premios del 20º Concurso Internacional de Diseño Andreu World, que reconocen los mejores proyectos de diseño sostenible en una edición realizada con la colaboración de la World Design Organization (WDO). La ceremonia contó con la presencia del jurado, presidido por el diseñador Philippe Starck y formado por la periodista Chantal Hamaide; el arquitecto Rafael de La-Hoz; el CEO de Good Design Awards Australia, Brandon Gien; y la citada Paola Antonelli.

El Concurso Internacional de Diseño de Andreu World ha cumplido 20 años en su edición más especial, enfocada en los proyectos que incorporan mayor sensibilidad medioambiental, tanto en el uso de materiales, como en su propio ciclo de vida, así como en una mayor implicación en el comercio justo, local y social.

Llamamiento al diseño activista

“Conmemorar la capitalidad mundial del diseño sirve para que todos los ciudadanos puedan celebrar su importancia”: así concluía Paola Antonelli su discurso en el Palau de les Arts. Una intervención durante la que afirmó que “el diseño es la forma más elevada de la expresión artística, incluso más que el propio arte, ya que el diseño además debe ser seguro, innovador, responsable y sensible con el entorno. Diseñar algo accesible y para el disfrute de todos -aunque se trate de algo simple y cotidiano- es, para mí, crear una obra maestra.”

Sus palabras se centraron en la evolución del concepto del diseño, en su idealización, y en su importancia para el futuro: “el diseño puede permitirnos dejar un legado digno a las próximas generaciones. Debemos ser conscientes de la relevancia del diseño como arma política.” Antonelli también recordó que “siempre será necesario un diseño de emergencia. Siempre hay una necesidad que cubrir en el mundo del diseño. Recordadlo durante todo el año de la capitalidad: el diseño es una fuerza que mueve el mundo”.

Philippe Starck, por su parte, lanzó algunas preguntas a las más de 300 personas que se encontraban en el auditorio: ¿Por qué estamos aquí? ¿Necesitamos nuevas sillas? Para el creador francés, la respuesta radica en promover los objetos sostenibles e ‘inteligentes’: “Quizás no necesitemos diseñar más sillas, pero sí creadores capaces de diseñar objetos longevos, tanto por su calidad como por su visión de futuro.”

Diseño sostenible

Andreu World y la Organización Mundial del Diseño (WDO) han unido fuerzas para impulsar esta edición del Concurso Internacional de Diseño Andreu World, basada en el diseño sostenible de un asiento y/o una mesa y dirigido tanto a jóvenes estudiantes como a profesionales del sector, sin límite de edad.

El primer premio del Concurso Internacional de Diseño Andreu World, con una dotación de 6.000€, fue concedido a David Guilmain y Rafa Peris, de València, por MT Chair. El segundo puesto, premiado con 2.500€, se lo llevó Georg Siegele, de Landeck (Austria) y su asiento Pet, y las tres menciones especiales de 1.000€ cada una fueron para el berlinés Pascal Hien por su diseño Tobio, el estadounidense Geoffrey Adams por Cholla Rocker, y la madrileña Carmen Barragán por Hiya.

“Ha sido un orgullo para Andreu World impulsar junto a la WDO uno de los primeros eventos de la capitalidad. Esta gran cita, que es un tremendo reto, debe ser el punto de partida de una nueva era para el diseño, la cultura y la economía de toda la Comunidad Valenciana”, afirmó Jesús Llinares, CEO de Andreu World. “Esperamos que sirva como factor dinamizador de profesionales, empresas, escuelas, estudiantes y la sociedad en general. València Capital Mundial del Diseño 2022 es un proyecto en común que trasciende València y el año 2022.”

WDO es una organización internacional que promueve la profesión del diseño industrial y su capacidad para generar mejores productos y sistemas, negocios e industria más competitivos y, en última instancia, un mejor medio ambiente y sociedad. Como voz internacional del diseño industrial, la WDO aboga por el diseño para un mundo mejor, promoviendo y compartiendo el conocimiento de la innovación impulsada por el diseño industrial para mejorar la calidad de vida económica, social, cultural y ambiental de las personas a nivel global. La entidad tiene estatus consultivo especial de las Naciones Unidas, colaborando como miembro activo que trabajar para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 involucrando a más de 150 organizaciones miembros, entre los que se encuentra Andreu World y llevando a cabo una programación que incluye eventos de carácter mundial como World Design Talks, World Design Impact Prize, World Industrial Design Day, Interdesign y World Design Capital®, que ha designado a la ciudad de València en 2022.

Un longevo concurso internacional de diseño

Desde su inicio en 2001, el Concurso Internacional de Diseño Andreu World se ha convertido en un escaparate internacional para apoyar y promocionar a nuevas promesas del diseño. Hasta la fecha han participado más de 30.000 concursantes procedentes de 124 países en los 5 continentes, y más de 200 escuelas internacionales de diseño y arquitectura.

Paola Antonelli

Paola Antonelli (Sassari, Italia, 13 de mayo de 1963) es una diseñadora y arquitecta italiana, que fue incluida en la lista de las cien personas más poderosas en el mundo del arte por la revista Art Review. En 1994 fue contratada por el MoMA de Nueva York como curadora asociada del departamento de arquitectura, convirtiéndose en curadora en 2000 y finalmente en curadora Senior en 2007, gracias a la contribución esencial realizada a la inclusión del diseño entre las áreas de investigación del Museo. Ella es la comisaria que por primera vez ha incluido en el Departamento de diseño del MoMA una exposición permanente que contiene una colección de videojuegos, como se afirma en la entrevista realizada por A. Oteri ha decidido traer los videojuegos al museo como una «gran forma de diseño».

Andreu World

Andreu World es una compañía global de origen familiar. Desde hace 65 años, la empresa -Premio Nacional de Diseño 2007- ha desarrollado una sólida cultura industrial basada en la fabricación de asientos y mesas de calidad y gran confort para espacios de trabajo, corporativos y públicos, también para outdoor, hoteles, cafeterías y restaurantes. Con un firme compromiso en la transmisión de la cultura del diseño, trabaja con diseñadores y arquitectos de prestigio internacional y a lo largo de su trayectoria, ha sido galardonada con reconocidos premios internacionales de diseño como Red Dot Design Award, Best of NeoCon, Wallpaper Awards y el Premio Nacional de Diseño.

El buen diseño, la capacidad de producción y el compromiso con la sostenibilidad son también sus señas de identidad. La empresa ha promovido una cultura de producción responsable con el entorno que le permite fabricar sus productos solo con maderas procedentes de bosques certificados y reforestados de cultivo propio que cuentan con la certificación FSC® (Forest Stewardship Council). Dispone de 26 showrooms monomarca a nivel mundial y espacios expositivos compartidos de la marca distribuidos en Europa, Oceanía, Asia, y América. Forma parte del Foro de Marcas Renombradas y de instituciones internacionales como World Design Organization (WDO).