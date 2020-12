El PP propone recortar la mitad del gasto de funcionamiento de colegios e institutos o un 26,5% del gasto corriente del IVAM

El Gobierno del Pacto del Botánico ha recibido 400 enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios referidas al presupuesto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, la mayoría de ellas presentadas por el Partido Popular y que "no pueden ser aceptadas porque chocan frontalmente con la política de gestión ética y transparente de los recursos públicos", según aseguran desde el departamento que dirige Vicent Marzà, al tiempo que indican que un gran número de las propuestas de modificación presupuestaria planteadas ya fueron rechazadas el pasado ejercicio -casi tres cuartas partes- "con la misma redacción y cantidades".

Desde la Conselleria llaman la atención sobre el hecho de que el PP propone rebajas económicas a diferentes entes públicos que actúan como "motor de acompañamiento al sector cultural" o espacios culturales de referencia en el caso de los museos. Así, hay una serie de enmiendas que suponen una rebaja del 26,5% del gasto corriente del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), una partida que se destina, entre otras cuestiones, a servicios como la luz, el agua o el gas, "así como a la conservación de las más de 14.000 obras que son patrimonio de los valencianos y están custodiadas en este museo".

Entre las propuestas presentadas y que parten de cantidades asignadas al IVAM se encuentran destinar 50.000 euros a la recuperación de la Alfarería y su cueva como museo de la cerámica de Paterna; 300.000 euros para la puesta en valor de las termas romanas en la partida de Gausa en Sagunt; 100.000 euros para ayudas a la rehabilitación del casco histórico de Sax; o 30.000 euros para la Fundación Chirivella Soriano.

Y no solo el IVAM. El Museo de Bellas Artes de València "también vería gravemente afectada su actividad, ya que los populares proponen un recorte del 36% de su presupuesto": proponen destinar 250.000 euros de su presupuesto a la "adquisición de obras de arte", pero también derivar una partida de 150.000 euros a la construcción de un salón multiusos en Picassent y otra de 60.000 euros para la rehabilitación de la Torre dels Coloms del monasterio de Santa María de Alzira. Los populares también planteaban una reducción de tres cuartas partes del gasto corriente y un tercio en las actividades realizadas por otras empresas y profesionales en el Institut Valencià de Cultura, ente que sirve de soporte a los sectores de las artes escénicas, la música y el audiovisual.

Para el área de Deportes, desde la conselleria se sorprenden porque el PP "propone eliminar el 98,95% del programa de gasto diverso, lo que supondría no poder pagar los servicios de revisión médica y atención a los deportistas de los centros de tecnificación de Alicante y Cheste; no poder pagar el servicio de control de plagas y legionela en las 'escoles de la mar' de Benicàssim y Burriana; o no poder pagar el mantenimiento de los centros de tecnificación deportiva".

Recortes en Educación

Las propuestas del Partido Popular suponían el recorte del 50% de los gastos de funcionamiento de los institutos públicos (23,5 millones de euros) y del 46% de las escuelas públicas (38,3 millones) a través de 26 enmiendas, tal y como denuncian desde el departamento de Marzà, una partida de donde se pagan "conceptos como la luz, el agua, la calefacción... y otras inversiones este año como mamparas, mascarillas, gel hidroalcohólico...".

El PP pretendía "paralizar la inclusión educativa del alumnado con necesidades educativas especiales en los centros educativos ordinarios". Así, la enmienda 855 reza: "Garantizar que no se produzca un trasvase del alumnado de los centros de educación especial a los centros ordinarios", lo que, a juicio de la conselleria "puede ser que sea una muestra del desconocimiento de la realidad en la que trabaja la educación especial valenciana". "No desaparecen los centros de educación especial, donde irán siempre los alumnos que no puedan ser atendidos como toca por el tipo de situación en la que se encuentran en un centro ordinario", explican, y añaden que, todo aquel alumnado con necesidades especiales que pueda tener la atención y el apoyo necesario en un centro ordinario, va al centro ordinario: "Eso es la educación inclusiva".

En este sentido, apuntan que según los datos del curso 2019-2020 (aun no disponen de los datos del presente curso) el 93,8% de los 46.207 alumnos valencianos con necesidades educativas especiales desde Infantil hasta la ESO estaban escolarizados en centros educativos ordinarios, con unidades especializadas en estos centros o con atención de apoyo (pedagogía terapéutica, audición y lenguaje...)-.

Los populares también proponían un recorte del 91% del Plan Edificant, lo que "pondría en riesgo el cobro de las obras que se están desarrollando dentro del plan y generaría una grave inseguridad jurídica a los Ayuntamientos con obras delegadas del plan Edificant". La propuesta del PP supone que todos estos recursos sean gestionados directamente por conselleria. "Con este sistema el PP ejecutaba siete veces menos que el Botánico en infraestructuras escolares", señalan desde Educación. La pretensión de explicitar en el presupuesto cuáles son los centros que se deben construir al siguiente año, "no rigiendo criterios técnicos y de necesidad", lleva además, a que "en la mayoría de los casos explicitan nombres de centros que ya están delegados en el plan Edificant, y en una treintena de ellos los Ayuntamientos ya han iniciado el procedimiento de la obra".