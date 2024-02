Diana Morant reivindica a Carme Chacón y pide a la militancia apoyo para ser la primera mujer líder del PSPV

La candidata a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha apelado a la fuerza, la valentía y la energía de Carme Chacón para pedir el apoyo a la militancia y convertirse en la primer mujer líder de los socialistas valencianos.

Morant, única aspirante a la secretaria general del partido, ha participado este domingo en un acto en la sede de UGT en Alicante, junto al secretario general del PSPV-PSOE de la provincia, Alejandro Soler, y al secretario general de la ciudad, Miguel Millana.

Ha recordado que en enero de 2012 en esta misma sede, “una mujer incansable”, como la exconsellera Ana Barceló, presentó “a otra grandísima mujer fuerte, trabajadora y valiente”, como fue Carmen Chacón, en su campaña para liderar el PSOE, frente a Alfredo pérez Rubalcaba.

Aunque Chacón no logró convertirse en la primera secretaria general del PSOE, demostró, según Morant, que los ministerios no son de hombres y que una mujer embarazada podía dirigir un ministerio como el de Defensa. “Con esa energía me presento porque quiero ser la primera secretaria general mujer del PSPV”, ha asegurado, y ha pedido a la militancia que le dé su apoyo de cara al congreso que el partido celebrará a finales de marzo.

Ha asegurado que con la fuerza de tantas mujeres como Carme Chacón que ha habido en la historia y con el apoyo y la energía de la militancia socialista, va a salir a plantarle cara y ganarle a la derecha, pues, según ha asegurado, “está preparada para ser la primera presidenta de la Generalitat”. “Os pido que me apoyéis, que este partido sea fiel a sus valores y sus principios, y por fin, después de 144 años, tengamos una mujer al frente del socialismo valenciano”, ha manifestado, y ha afirmado que “este es el tiempo de las mujeres”.

Morant ha dado las gracias por su generosidad a Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, los dos precandidatos a la secretaría general que han renunciado a sus aspiraciones en favor de ella, y ha asegurado que el partido va a salir más unido y fuerte de este proceso. Alejandro Soler será el nuevo presidente del partido, y el secretario provincial de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, el vicesecretario general. Morant ha destacado que su generación pensaba que nunca iba a tener que enfrentarse a gobiernos de la ultraderecha, que “eso formaba parte del pasado más oscuro”, pero ha advertido de que “los orgullosos nietos de los que les combatieron en aquel momento y dejaron su vida por la libertad y los derechos, estamos aquí para hacerles frente”. Alejandro Soler, por su parte, ha afirmado que él siempre ha estado a disposición del partido “para ser y para no ser” y ha agradecido a los compañeros que le animaron a presentar su precandidatura, pero también a aquellos otros que le pidieron un acuerdo y que el partido fuera unido. Ha valorado que el partido vaya unido con una sola voz, la del PSPV, y ha celebrado que por primera vez, el PP no pueda frotarse las manos “diciendo que va a haber lío” en este partido, y ha pedido a todos los socialistas “altura de miras, generosidad y comprensión con los errores que se puedan cometer”.