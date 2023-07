Feijóo promete infraestructuras hídricas en Alicante: “Mi primera prioridad es traer agua donde no hay”

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a invertir en infraestructuras hídricas en la provincia de Alicante. “Mi primera prioridad será traer agua donde no hay”, ha enfatizado.

Así se lo ha prometido Feijóo este miércoles, ante los aplausos de las 1.500 personas, con el líder del PPCV y futuro president de la Generalitat, Carlos Mazón, que han llenado el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) durante el mitin del PP.

“Cuanto menos dinero paguemos a los bancos, más dinero tendremos para invertir en infraestructuras hídricas que necesita Alicante. Me he comprometido a cumplir con la Comunitat Valenciana y vuelvo a hacerlo. Mi primera prioridad en infraestructuras será traer agua donde no la hay”, ha afirmado.

Feijóo ha lamentado que, actualmente, hay aguas que no se aprovechan y ha defendido que el objetivo “no es quitarle agua a nadie, sino aprovecharla; no dejar una zona seca, sino repartir el agua”, ha recalcado.

Igualmente, ha apuntado que el “objetivo” es que la Comunitat Valenciana “no tenga una financiación por debajo de la media de España, que es lo que tiene en este momento”; así como convertir en “realidad” el Corredor Mediterráneo para “hacer competitivas las mercancías del sur y del levante”.

“Voy a seguir viniendo por la Comunitat Valenciana, una parte fundamental de mi país. Os pido confianza para poder cumplir, para cumplir la palabra dada, para dar explicaciones cuando no podamos hacer lo que pretendíamos y explicar que es posible llegar a una senda que nunca debimos abandonar, de Constitución, Estado, de grandes acuerdos, pactos y de mirar hacia adelante”, ha sostenido.

“Compromiso firme” de Feijóo

Por su parte, el líder del PPCV y futuro president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado estos “compromisos” de Feijóo con los alicantinos y con la autonomía valenciana. “Es el momento de España, de Alicante y de la Comunitat Valenciana”, ha aseverado.

En concreto, Mazón ha resaltado el “compromiso en firme” de Feijóo con la provincia de Alicante, “con el agua, la financiación, el Corredor Mediterráneo, las infraestructuras y los Presupuestos Generales del Estado”. “Se compromete con la provincia de Alicante, será un Gobierno serio, que necesita la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana. Nos conoce, nos quiere, se compromete con nosotros, no podemos pedir más”, ha insistido.

“Te has volcado con nosotros, el cambio en la Comunitat Valenciana se produce, no solo por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que devolverte el apoyo. Aquí nos tienes para llevarte a la Moncloa, a todos”, ha subrayado.

Asimismo, Mazón ha defendido que Feijóo es “el único que habla de lo que le interesa a los españoles: de la cesta de la compra, de la gente que no llega a fin de mes, de rebajar impuestos a rentas medias y bajas, de sanidad, de educación”.

Por otra parte, Mazón, hasta este miércoles presidente de la Diputación de Alicante, ha resaltado que esta institución provincial y su futuro presidente, el 'popular' Toni Pérez, tendrá algo que él no ha tenido en estos cuatro años. “Va a tener un presidente de la Generalitat a su lado y un presidente del Gobierno que está a su lado. Vienen buenos tiempos para la provincia de Alicante, si hacemos bien las cosas”, ha destacado.

“Solos no podemos. Necesitamos el impulso que nos merecemos, el que nos ofrece el que está sentado en primera fila --en referencia a Feijóo--. Que nos conoce, se compromete, nos mira a los ojos. Es un orgullo dejarnos la piel no solo por ti, sino por lo que vas a hacer por los españoles”, ha concluido.

“Recortes ideológicos”

Al mitin también han asistido la 'número 1' del PP por Alicante al Congreso, Macarena Montesinos; el cabeza de lista por Valencia, Esteban González Pons; el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez; y el alcalde de Alicante, entre otros.

Por su lado, Montesinos ha acusado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de “utilizar los presupuestos para premiar o castigar” y ha criticado la “falta de infraestructuras” en la provincia de Alicante, como la variante de Torrellano, el tercer carril de la A31 o el Corredor Mediterráneo.

“Además, nos ha castigado con recortes ideológicos del trasvase Tajo-Segura. No se ha atendido a criterios científicos y técnicos; y del agua dependen más de 100.000 familias de la provincia de Alicante”, ha criticado, al tiempo que ha lamentado los “150 hectómetros cúbicos recortados durante el Gobierno de Sánchez”

“Es el momento del cambio, el cambio que ya conocemos en la Comunitat Valenciana. Gracias a Mazón, la Comunitat volverá a ocupar el sitio que le corresponde en el conjunto de España. El cambio culminará el 23 de julio cuando Feijóo sea presidente de todos los españoles”, ha aseverado.