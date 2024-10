La Generalitat Valenciana, en contra de la regulación del alquiler, mantiene la bonificación del Botànic de las zonas tensionadas

El Gobierno valenciano, contrario a aplicar la limitación de precios de la ley Estatal de la Vivienda, mantiene las desgravaciones fiscales para los propietarios que se ciñan a los precios de las zonas tensionadas. El Ejecutivo de Carlos Mazón todavía aplica las desgravaciones fiscales de hasta 3.000 euros para los propietarios de inmuebles que los alquilen por debajo de lo marcado en el observatorio de precios autonómico.

Esta herramienta, creada en la primera legislatura del Pacto del Botánico por la conselleria que dirigía entonces María José Salvador, delimita desde 51 zonas con mercado de alquiler tensionado y los precios de referencia sujetos a bonificaciones fiscales. Aquellos propietarios que tengan sus viviendas en estas zonas y se acojan a los precios marcados podrán deducirse hasta un 5% del tramo autonómico del IRPF.

La dirección general de Tributos aún refleja una bonificación por la obtención de rentas derivadas de arrendamientos siempre que “no superen el precio de referencia de los alquileres privados”. Este índice sigue disponible en el instituto cartográfico. En el año 2022 se acogieron a estas desgravaciones unas 2.500 personas.

La Vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero insistió el pasado martes en que la regulación de precios no es una política beneficiosa y consideró las medidas del Gobierno “un chantaje”. “Vemos a un Gobierno de España absolutamente en la inacción, en la no reacción, en la no puesta encima de la mesa de medidas concretas, útiles y eficaces para resolver un problema nacional, que está en la primera preocupación del CIS”, señaló.

La responsable de Vivienda del PSPV considera la acción de los populares “una actitud hipócrita” por “negarse a aplicar la limitación de precios del alquiler en zonas tensionadas que marca la ley estatal de vivienda, mientras mantienen la limitación de precios en zonas tensionadas impulsada y aprobada en 2018 vía bonificación fiscal”. Salvador, exconsellera del ramo, señala: “La limitación de precios en zonas tensionadas en este momento es imprescindible para pinchar la burbuja del alquiler”.