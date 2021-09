Iniciativa-Compromís celebrarà el 15 de gener de 2022 el seu 6é Congrés ordinari

La Mesa Nacional d’Iniciativa-Compromís reunida este matí a València ha acordat que la data de celebració del seu 6é Congrés Ordinari siga el pròxim 15 de gener de 2022, un conclave en què entre altres qüestions s’abordarà la renovació dels òrgans de direcció del partit.

La Mesa de la formació ecosocialista ha aprovat també la resta de documents que conformen este procés congressual, la proposta de ponència política, la de revisió i modificació dels estatuts, així com les propostes de reglament, calendari i ordre del dia.

A partir d’ara es desplega un calendari en què, fins la celebració del 6é Congrés al mes de gener de l’any que ve, la militància d’Iniciativa-Compromís serà l’encarregada de debatre i aportar esmenes a les propostes de documents aprovats hui a través de reunions de les assamblees locals, comarcals i supracomarcals del partit.

La Mesa Nacional també ha debatut sobre l’Informe Polític realitzat pels portaveus de la formació, Mireia Mollà, Miquel Real i Paco Garcia, en què s’ha mostrat satisfacció per l'evolució de la vacunació contra la Covid19 i la resposta prudent de la població que està ajudant a superar la complicada situació de la pandèmia.

Des d’Iniciativa-Compromís s’ha volgut també posar en valor l'estabilitat del Botànic i s’ha assenyalat com a reptes immediats l’afavoriment de l'activació econòmica i la creació d'ocupació que tinga en compte l'equilibri social i la transició ecològica. En este sentit des del partit ecosocialista es considera clau traslladar estes prioritats als pressupostos de la Generalitat per al 2022, per a la qual cosa es veu necessari que es produïsca el més prompte possible una reunió de la comissió de seguiment de l'acord del Botànic on poder tractar estes qüestions.

Iniciativa-Compromís ha destacat així mateix la importància de les manifestacions convocades per la Plataforma pel Finançament Just per al pròxim 20 de novembre per a reclamar al govern central un nou model de finançament. L'actuació institucional ha de vindre acompanyada d’una forta mobilització social, per això s’encoratja als valencians i valencianes a participar en estes manifestacions per reclamar un tracte just que acabe amb una discriminació que patim des de fa dècades.

Finalment el partit ecosocialista ha volgut mostrar el seu suport a les múltiples concentracions contra les agressions que estan patint les persones LGTBI, que tindran lloc hui al llarg del territori valencià, en què tots i totes hem de cridar ben fort "prou d’lgtbifòbia!".