Joan Ribó o Carlos Mazón cobran más que Ximo Puig, qué salarios tienen los alcaldes y presidentes de Diputación valencianos

Esta semana se han conocido los emolumentos de los cargos electos de las corporaciones locales y provinciales que ha publicado el Ministerio de Hacienda y Función Pública. De estos datos, se desprende que hay dos representantes públicos valencianos que cobraron más que el president de la Generalitat en 2020. Así, si Ximo Puig (PSPV) declaró un salario de 83.648,40 euros al año -ligeramente inferior al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (84.845,16 euros), pero muy lejos de otros mandatarios autonómicos como Pere Aragonès (130.250,60 euros), Íñigo Urkullu (106.778,14 euros) o Isabel Díaz Ayuso (103.090,32 euros)-, el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) percibió 86.360,54 euros y el presidente de la Diputación de Alicante y candidato del PP a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cobró 84.891,94 euros.

Diputaciones provinciales

Mazón el octavo presidente de corporación provincial, consejo o cabildo insular que más cobró en el año 2020, al percibir 84.891,94 euros; mientras que el de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, fue el décimo, con 82.066,9 euros. El presidente de la Diputación de Castellón, Josep Martí, se sitúa en la mitad baja de la tabla con 69.451,34 euros.

En España, por delante de Mazón, cobran los presidentes de las diputaciones de Vizcaya, Unai Rementeria (111.249,36 euros); Barcelona, Núria Marín (106.916,74); Álava, Ramiro González (100.487,93); Burgos, César Rico (93.704,37); Guipúzcoa, Markel Olano (87.800,29); León, Eduardo Morán (87.631,79) y Tenerife, Pedro Manuel Martín (86.602,66). Entre Mazón y Gaspar se sitúa el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, con 82.773,60.

Los datos del Ministerio también desglosan los sueldos de los diputados provinciales. En la corporación alicantina hay 18 representantes con dedicación exclusiva, nueve con parcial y dos sin dedicación.

Dos de los que tienen dedicación exclusiva cobran 76.265,68; otro, 74.981,02; cuatro, 74.705,68; uno 71.857,24 y otro, 71.377,16. El resto cobran 69.817,16. Los que tienen dedicación parcial cobran 52.362,80 euros, excepto uno que percibe 52.405,63. Un diputado sin dedicación cobra 24.750 y el otro, 12.650.

En Castellón hay 11 diputados con dedicación exclusiva y 15 sin (dos de ellos no cobran). De los de dedicación exclusiva, uno percibe 60.769,94 euros, otro, 52.464,72; otro, 48.228,32; otro 47.888,93; otro 47.763,05; cuatro perciben 47.747,7 y dos más, 39.704,7 y otro 39.066,3. Los diputados sin dedicación reciben entre 33.609,55 y 14.813,75.

En la de Valencia, de los 29 diputados, 22 tienen dedicación exclusiva, cuatro no tienen y tres, dedicación parcial. El que más cobra recibe 76.441,1; otros tres, 75.565,78 y el resto de retribuciones exclusivas van desde los 73.992,1 hasta los 50.722,12. Los que tienen dedicación parcial perciben 56.330,14; 44.369,64 y 14.789,88.

Entre los diputados sin dedicación en Valencia, uno cobra 12.500,96; otro, 12.210,24; otro, 11.628,8 y otro, 1.162,88.

Ayuntamientos

Joan Ribó, la alcaldesa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, y el primer edil de Alicante, Luis Barcala, son los tres alcaldes valencianos que más cobraron en 2020. Ribó percibió 86.360,54 euros; Marco, 78.554,52 y Barcala, 73.546,76. Completan el 'top 10' de munícipes con más sueldo el primer edil de Vila-real, José Benlloch (70.365,12); Paterna, Juan Antonio Sagredo (69.154,12); Benidorm, Toni Pérez (67.013,95); Elche, Carlos González (64.965,60); Elda, Rubén Alfaro (60.989,99); la Vila Joiosa, Andrés Verdú (59.539,76) y Benicarló, Xaro Miralles (56.479,78).

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, cobró 55.920,34 euros; el del Campello, Juanjo Berenguer, 54.999,90; la de Borriana, Maria Josep Safont, 54.264; el de Sagunt, Darío Moreno, 53.119,08; el de Catarroja, Jesús Monzó, 53.079,6; el de Gandia, José Manuel Prieto, 53.044; el de Dénia, Vicent Grimalt, 52.999,94; el de Pilar de la Horadada, José María Pérez, 52.839; el de Ibi, Rafael Serralta, 52.523,1 y el de Requena, Mario Sánchez, 52.093,44.

Roger Cerdà (Xàtiva) percibió 51.097,66; Merche Galí (Almassora), 51.000,04; Isabel Martí (Paiporta), 49.980; Tania Baños (la Vall d'Uixó), 49.527,94; José Manuel Penalva (Crevillent), 49.501,37; Mireia Estepa (Cocentaina), 49.275,84; Conxa García (Picassent), 49.048; Elia Verdevío (Bétera), 49.029,36; Jorge Rodríguez (Ontinyent), 48.971,72 y Jesús Villar (Sant Vicent del Raspeig), 48.835,77.

Los 43 primeros alcaldes que más cobran de la Comunitat Valenciana tienen dedicación exclusiva al cargo. El primero sin dedicación que más dinero percibe es el de Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, con 45.200 euros. El alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia, es el que más cobra de los que tienen dedicación parcial (42.840).

Los alcaldes que menos cobran son los de municipios pequeños, que no tienen dedicación al cargo. El que menos dinero percibe es el de Balones (Juan Tomás Bou), con 100 euros. Hay 95 primeros ediles que no cobran, entre ellos el de Alcoi, Toni Francés, que no tiene dedicación. En el portal del Ayuntamiento figura que ha renunciado al sueldo en 2021 y que en 2020 percibió las asistencias.

Hay 37 ayuntamientos de los 542 municipios valencianos que no han facilitado sus datos de retribuciones, entre ellos los de Orihuela, Almoradí, l'Eliana o la Nucia.