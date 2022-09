Héctor Illueca: “Es muy importante que el bloque alternativo al PSOE crezca y tenga mayor fuerza en el nuevo Consell”

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca (Unides Podem), ha defendido que “es fundamental construir una correlación de fuerzas de izquierda distinta al PSOE”, y que “este bloque alternativo” tenga “una posición de mayor fuerza dentro del nuevo Consell”, porque se han “constatado las limitaciones que supone” el equilibrio actual.

Illueca, en una entrevista a Europa Press, ha insistido en que, aunque el balance es “positivo” y está “razonablemente satisfecho de lo que ha sido” el Botànic II, el “nuevo gobierno progresista tiene que tenderle la mano a la gente”, “mirar a los ojos al poder” y mostrar “valentía”, porque en un “contexto que empieza a ser muy difícil para las familias trabajadoras”.

Se ha referido al cambio de modelo productivo y la Ley de Vivienda estatal para lamentar que “cuando se plantea cualquier cosa existe una resistencia feroz” desde el PSOE. “Lo hemos visto en el caso de la tasa turística, que ha sido, me atrevería a decir, obsceno”, o en cuestiones como el puerto de València y la financiación autonómica, ha opinado.

Frente a una “tormenta económica perfecta”, Illueca ha subrayado la importancia de una “correlación de fuerzas distintas para tener un gobierno que le tienda la mano a la gente y que mire de frente al poder”, además de “impedir que la derechas unificadas del PP y Vox reviertan las conquistas sociales”.

También a nivel estatal, el vicepresidente segundo ha criticado que el PSOE, por ejemplo, “bloquee” la Ley de Vivienda, que permitiría al Consell intervenir en los precios del alquiler, evitar desahucios --“hay un informe muy reciente que señala que con la subida de tipos de interés el 20% de las familias hipotecadas, millones de personas, pueden verse en un riesgo grave de impago”, ha advertido--, y ampliar el parque público con las viviendas de la Sareb --“tiene más de 8.000 viviendas en la Comunitat, la cantidad de solicitudes de vivienda pública que tenemos registradas”, apunta Illueca--.

Una situación similar se da, a su juicio, con las reticencias del PSOE en el Ejecutivo central a topar las hipotecas, como propone Unidas Podemos. En ese sentido, ha aseverado que “detrás de los alquileres”, los desahucios y las viviendas de la Sareb “hay intereses poderosos”.

“Siempre que aparece por medio la banca, el PSOE pone resistencias. ¿Por qué será?”, ha apostillado, antes de añadir que el incremento en la carga hipotecaria y la inflación hacen “perentorio” que se tomen medidas “excepcionales” pero “necesarias para proteger a la gente”. “Al final, es muy cómodo asentir delante del poder, no enfrentarse a los grandes intereses económicos cuando se está en el Gobierno”, pero “yo no he venido aquí a estar cómodo, yo he venido a defender a la gente sencilla y humilde que necesita que ahora el Gobierno le tienda la mano”, ha agregado.

En cuanto a la posibilidad de un cambio estructural dentro del Botànic, una opción que puso sobre la mesa la vicepresidenta, Aitana Mas (Compromís), con cambios en las áreas de gestión, Illueca ha remarcado que “antes de hablar de las consellerias del tercer Botànic, hay de por medio unas elecciones”.

“Me quedo con la parte que más me interesó del planteamiento que hizo la vicepresidenta, que tiene que ver con la unidad del gobierno, fortalecer las fuerzas que constituyen una alternativa al PSOE”, ha agregado.

“Enhebrar procesos unitarios”

En ese sentido, Illueca ha insistido en su “posición favorable a los procesos unitarios” entre el resto de fuerzas de izquierda. “A quienes hay que preguntarles es a quienes han manifestado sus reticencias, en este caso Compromís”, ha apuntado, antes de recalcar que le interesa más “hablar de política en grande, de la base programática que tiene que tener un proyecto de país”.

Interpelado sobre el proyecto de Sumar de Yolanda Díaz, Héctor Illueca ha recordado que la vicepresidenta “ya ha dicho que no llega a las autonómicas ni municipales” y que, por eso, “es todavía más importante que los que sí van a estar sean capaces de enhebrar procesos unitarios”. “Del resultado de las elecciones municipales y autonómicas va a depender en buena medida el resultado del proyecto de Yolanda Díaz”, ha advertido.

En su opinión, “un proyecto de transformación sin arraigo territorial es inviable”, e Illueca ha citado como referente el ejemplo en Francia de Jean-Luc Mélenchon. Cree que “hay mimbres para construir un polo democrático republicano que obtenga un respaldo social muy amplio”. “Voy a trabajar para eso”, ha asegurado.

Su candidatura, una decisión colectiva

Illueca ha advertido que “se va a intentar instalar en las próximas semanas y meses la idea de que Podemos está de capa caída y que votar a Podemos no sirve de mucho”, “que la rebeldía no sirve de nada, porque Podemos representa precisamente eso, la España rebelde”. “Lo vengo escuchando desde que nació Podemos y hoy soy vicepresidente del Gobierno valenciano y Yolanda Díaz es la vicepresidenta del Gobierno de España”, ha comentado.

Asimismo, preguntado por si le preocupa que Unides Podem quede fuera de Les Corts, como señalaba una encuesta interna del PSPV, Illueca ha incidido en que “encuestas hay para todos los gustos” y que la única que los deja fuera es la que se realiza “por encargo del Partido Socialista y ninguna otra”.

Finalmente, sobre si espera compartir Consell con la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y que la desimputen, ha contestado: “En lo personal, sin duda, yo lo espero. Confío en que se hicieran las cosas bien, pero yo tengo que respetar el procedimiento judicial que está en marcha y no me corresponde a mí mi tomar la decisión”.