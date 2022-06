Mónica Oltra anuncia su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, deja su cargo en el Gobierno valenciano y su acta como diputada en las Corts Valencianes. La vicepresidenta del Consell ha anunciado su decisión este martes, antes de comenzar la ejecutiva de Compromís, que debía analizar el impacto político de su imputación. La dirigente valenciana asegura que se marcha para “no comprometer el proyecto de cambio” del Pacto del Botánico, el acuerdo de Gobierno de PSPV, Compromís y Unides Podem, e indica que ella “no será la coartada” para echar a Compromís del Gobierno.

La número dos había comunicado por la mañana que no iba a asistir al encuentro para no influir en la decisión del partido, que se reúne este martes para analizar el impacto político de la investigación, iniciada por una denuncia que parte de la extrema derecha. Desde que se conociera la decisión del Tribunal Superior de Justicia de imputarla por la gestión de su departamento en el caso de abusos a una menor, por el que ha sido condenado su exmarido, los dirigentes de la coalición valencianista han cerrado filas para apoyarla, pero no ha cesado la presión para reclamar su marcha.

Oltra ha asegurado que se marcha “con la cabeza bien alta”, del Ejecutivo autonómico y del Parlamento y ha criticado el ecosistema mediático que “ha creado un clima” para que esta marcha se produzca, en referencia a las informaciones que emanan de Presidencia de la Generalitat con un calendario para que Compromís decidiera sobre su futuro político. “Los señores fuentes, que no tienen faena” se dedican a alimentar “un ecosistema mediático” para que “se convierta en realidad”, un escenario que lleva a “que no haya más remedio” que tomar la decisión..La comunicación al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre su marcha, se ha realizado durante la rueda de prensa. “No le voy a dar la coartada al PSOE para que saque las políticas de izquierdas del Botánico”, ha subrayado la dirigente de Compromís. El mensaje que lanza este contexto, apunta, es que “no se pueden hacer políticas fuera del dogma neoliberal”. “El mensaje que trasladamos es que ganan los malos”, ha insistido.