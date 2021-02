Oltra critica que el lenguaje de la oposición en las Corts alimente "el marco machista de las mujeres malas"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha criticado la "bronca" ocurrida este jueves durante el pleno de Les Corts y se ha preguntado si el tono "tan insultante y tan ofensivo" empleado, a su juicio, por la oposición es "lo que la ciudadanía espera de ellos". Al mismo tiempo, ha lamentado el "marco misógino" del "relato de las mujeres malas".

Así se ha expresado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell tras ser preguntada por las palabras de la síndica 'popular', Isabel Bonig, a la consellera de Sanidad, a quien instó a "cuidarse" del "enemigo que está en su propio partido" porque "todos sabemos quién es la mano que mece la cuna, la Torquemada del Botànic, las que hace las veces de guía espiritual del president, la que envía la hoguera mediática a quien ella quiere".

Oltra ha apuntado que "es muy fácil entrar en la trampa del relato de las mujeres malas", algo que "no deja de ser un síntoma del patriarcado" y el machismo del que "muchas veces, la misma síndica se queja, y a veces con razón". "Pero cuando nos quejamos también lo que no debemos hacer es practicar lo que no nos gusta que nos hagan", ha agregado.

Así, ha calificado la expresión de "escasa sensibilidad o sororidad" y que alimenta el "marco machista" de las mujeres malas, "a las que se tilda muchas veces con adjetivos con los que a los hombres no se les tildaría nunca".

Según Oltra, a las mujeres "se les muestra como a histéricas, desatadas, desequilibradas" ya que "se espera de nosotras un papel silencioso, secundario, de arañar sigilosamente" y que "asuman un discreto segundo plano porque el primer plano obviamente tiene que estar ocupado por los hombres".

"Eso es lo que hay detrás de muchas críticas, que se hacen de manera inconsciente. No estoy diciendo que se haga con la voluntad del machismo y la misoginia, se hace inconscientemente. Todos tenemos tics más micro o más macro machistas porque vivimos en un patriarcado. Es bueno ser conscientes para evitarlo", ha indicado.

También ha afeado Oltra la actitud del síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, de boca de quien "se escucharon insultos gordos".