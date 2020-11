Oltra desautoriza el proyecto presentado por Ximo Puig para la captación de fondos europeos: "La estrategia deberá consensuarse en el Consell"

"Lo que se ha presentado es un documento de trabajo del IVIE, no ninguna estrategia valenciana". A la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, le han sobrado 26 de los 280 caracteres que Twitter permite utilizar para desautorizar el acto en el que el President de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, presentaba a empresarios y medios de comunicación la Estrategia Valenciana de Reconstrucción. "Lo que se ha presentado hoy es un documento de trabajo del IVIE, no ninguna Estrategia Valenciana de Recuperación, que obviamente tendrá que ser dialogada y consensuada en el Consell. Creo que en la comunicación política se tiene que ser preciso por respeto a la ciudadanía", ha señalado la vicepresidenta en sus redes sociales.

Oltra ha respondido así a uno de los mensajes institucionales desde los que se ha expuesto el plan este martes en el Museo de las Ciencias de Valencia, un acto en el que han participado la directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenguer; el director de investigaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez; y el director general de Coordinación de la Acción de Gobierno, Juan Ángel Poyatos, y que ha clausurado el presidente de la Generalitat Valenciana. Al acto han asistido otros consellers, el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, y diversas autoridades.

Según el criterio de la vicepresidenta, el documento presentado, que ya se entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en un acto con empresarios y se ha ido exponiendo desde Presidencia -con diversos anuncios semanales y menciones en las sesiones de control a Puig en el Parlamento autonómico-, no representa una estrategia de Gobierno porque no ha sido aprobada por los socios del Pacto del Botánico, del que forman parte el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. Oltra insiste, semanas después de criticar que los socialistas no comunican las decisiones del Gobierno al resto de socios, en que los acuerdos se toman en conjunto.